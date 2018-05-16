شفافیت در اطلاع رسانی از رانت خواری جلوگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا رشیدیان ظهر چهارشنبه در دیدار با مدیران روابط عمومی عضو شورای اداری خراسان رضوی اظهار کرد: روابط عمومی ها در شرایط حساس کنونی جامعه باید منشا اتحاد و آرامش در جامعه باشند و برای رسیدن مردم به خودباوری و نشاط اطلاع رسانی لازم را انجام دهند.

وی افزود: یکی از شروط مهم در رسیدن به موفقیت یک سازمان همراهی مردم و اطلاع رسانی از اقدامات انجام شده است که این وظیفه اصلی روابط عمومی هاست که باید نسبت به انجام آن اهتمام داشته باشند.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: مردم از بسیاری از اقدامات صورت گرفته در حوزه های مختلف از قبیل برق ،آب، گاز ، بهداشت ، آموزش و پرورش و درمان اطلاع ندارند و این ضعف بزرگی برای روابط عمومی ها محسوب می شود.

وی افزود : با توجه به اینکه در عصر ارتباطات و انفجار اطلاعات هستیم اما از امکانات جدید در حوزه اطلاع رسانی و ارتباطات به درستی استفاده نکردیم .

وی تاکید کرد: بر اساس بودجه امسال، اجازه داده شده که یک درصد از اعتبارات هزینه ای دستگاه ها به جز اصل اول، در حوزه اطلاع رسانی روابط عمومی ها هزینه شود.

وی اضافه کرد : باید ظرفیتی ایجاد کنیم تا عموم مردم از گردش آزاد اخبار و اطلاعات در دستگاه های اجرایی استان مطلع شوند و جلوی سوء استفاده های احتمالی را بگیریم . باید با شفافیت اطلاع رسانی به خصوص در حوزه مزایده ها جلوی رانت خواری و ویژه خواری را گرفت.

وی اظهار داشت : برخی ضدیت خود با دولت و عرصه سیاسی را با تاختن به ارزش های دینی ابراز می کنند و اینجاست که روابط عمومی ها باید بر این شرایط فائق آیند و به خود باوری بیشتر مردم کمک کنند و به آنها نشان دهند که مسئولان نظام دل در گرو خدمت و پیشرفت کشور دارند.

رشیدیان افزود: به منظور هر چه بهتر شدن اقدامات باید کارهایمان را در معرض دید مردم قرار دهیم و بازخورد آن را بگیریم که در اینجا روابط عمومی ها می توانند نقش مهمی را به عنوان یک مشاور امین برای دستگاه ها ایفا کنند و در تصمیم سازی ها نقش سازنده ای داشته باشند.

رشیدیان همچنین با اشاره به نامگذاری سال گفت: شعار امسال، حمایت از کالای ایرانی است اما منظور از این حمایت، صرفا مصنوعات کشاورزی و صنعتی نیست بلکه شامل حمایت از تمامی خدماتی که در حوزه های مختلف به مردم ارائه می شود بوده و باید کیفیت خدمات رسانی دستگاه ها نیز افزایش یابد و همانطور که در بحث کالای ایرانی به دنبال ارتقای کیفیت هستیم باید در ارائه خدمات هم به دنبال افزایش کیفیت برویم.

وی اضافه کرد: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب قرار داریم و روابط عمومی ها باید تلاش کنند فرهنگ کار و تلاش در دستگاه های اجرایی افزایش یابد که پیامد این خدمات بهتر افزایش امید و نشاط در جامعه است .