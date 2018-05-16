آخرین آمار از وضعیت ارتباطات کشور/ مردم مطالبه کیفیت دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد آذری جهرمی در مراسم گرامیداشت روز جهانی ارتباطات و بهره برداری از پروژه دولت همراه در کشور، آخرین وضعیت رشد و ارتقاء فناوری اطلاعات و ارتباطات را تشریح کرد و گفت: هم اکنون ۱۲۴۶ شهر کشور دارای پوشش نسل سوم و چهار موبایل هستند و شاهد هستیم که ۱۰۰ درصد پوشش منطقه شهری توسط همراه اول و ۹۷ درصد پوشش مناطق شهری توسط ایرانسل کامل شده است. در همین حال با اجرای طرح رومینگ ملی، اپراتور رایتل نیز پوشش سراسری در کشور دارد.

وی با بیان اینکه از ابتدای دولت دوازدهم، پروژه پایش شاخص های فناوری اطلاعات در مناطق کمتر برخوردار را اجرا کردیم، افزود: مطابق با این شاخص ها که در ۳ زیرشاخص ارتباطات ثابت، موبایل و اینترنت بررسی شد، مشخص شد که تنها ۳۵ درصد مناطق روستایی کشور از ارتباط برخوردار بودند که ما طی چند ماه گذشته در دولت دوازدهم ۲۰ درصد این شاخص ها را توسعه داده و آن را به ۵۵ درصد رساندیم.

وزیر ارتباطات با انتقاد از اینکه در بخش ارتباطات ثابت، توسعه پورت های فیبر نوری به خوبی انجام نگرفته است، گفت: تنها موفق به راه اندازی ۲۰۰ هزار پورت فیبر نوری شده ایم و نیازمند تلاش برای رفع این عقب ماندگی هستیم. بر مبنای برنامه ریزی انجام شده تا پایان سال قرار است به ۲ میلیون پورت فیبر نوری برسیم.

وی تاکید کرد: در حوزه ارتباطات بین الملل، وارد باشگاه ترابیتی ها شدیم و حجم ارتباطات بین الملل که ۷۳ گیگابیت بوده امروز به ۱۲۰۰ گیگابیت رسیده است.

جهرمی گفت: در حوزه ارتباطات داخلی از ۶۴۰ گیگابیت به ۵.۴ ترابیت رسیده ایم و حجم شبکه دیتای کشور را به ۱۸.۲ ترابیت رسانده ایم.

وزیر ارتباطات با اشاره به اینکه در آغاز دولت دوازدهم میزان ترافیک داخلی نسبت به ترافیک خارجی ۴۰ به ۶۰ بود، ادامه داد: با مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای تعرفه گذاری اینترنت داخلی، شاهد رشد ۱۶ درصدی تولید محتوای دیجیتال هستیم و محصولات داخلی متعددی در حوزه تلویزیون تعاملی و اینترنتی تولید شده است که امیدواریم در برنامه ششم توسعه به شاخص ۵۰ درصدی از میزان ترافیک داخلی برسیم.

جهرمی با اشاره به تولیدات محصولات ویدیوی آنلاین در کشور توسط تیم های جوان ایرانی گفت: یکی از این تولیدکنندگان بالغ بر ۳۰ درصد مشترک خارجی جذب کرده است. در همین حال شاهد رشد قابل توجه محتوا در حوزه نمایش خانگی، موسیقی و کتاب صوتی هستیم.

وی با بیان اینکه زیرساختهای ارتباطی ایران بالاترین نرخ رشد منطقه را در سال جاری داشته است و رتبه ما در دنیا از این شاخص دوم است، گفت: مطابق با برنامه ششم توسعه، باید شاخص جهانی زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDI) ۳۰ رتبه ارتقاء یابد.

وی افزود: ما در گزارش سال ۲۰۱۸ با توجه به برنامه های توسعه ای که در پیش داریم، یک جهش قابل توجه در این شاخص را شاهد خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه باید گوشی تلفن همراه هوشمند در اختیار تمام ایرانی ها قرار داشته باشد، افزود: امروز در شبکه موبایل همراه اول از بیش از ۵۰ میلیون مشترک فعال حدود ۱۸ میلیون نفر گوشی هوشمند ندارند. همچنین از بیش از ۳۰ میلیون مشترک ایرانسل، ۹ میلیون نفر فاقد گوشی هوشمند هستند. ما به اپراتورها حکم کرده ایم که با اجرای طرح رجیستری موبایل، وارد فضای باندلینگ گوشی شوند تا بتوانیم تمامی مردم را از گوشی هوشمند برخوردار کنیم.

وی با اشاره به تولیدات قابل قبول در حوزه تجهیزات شبکه های ارتباطی در کشور گفت: امروز شاهد هستیم که تمامی تجهیزات دولت الکترونیک توسط دانشگاه شریف انجام شده و در حوزه تولیدات صنعتی نیز رشد قابل توجهی را داشتیم. به بیان دیگر می توانیم ادعا کنیم که یکی از بخش هایی که رونق صددرصدی داشته و رکود نداشته است، بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور است.

وزیر ارتباطات با اشاره به زیرشاخص های زیرساختهای فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: از منظر زیرشاخصهای IDI، رتبه ایران در دسترسی به فناوری اطلاعات ۶۷ و رتبه دانش مهارتی کاربران ۵۸ است. این در حالی است که رتبه ایران از نظر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات ۱۰۱ و در مجموع این شاخص ها رتبه ما نزدیک به ۸۰ است. این عقب ماندگی بیشتر به دلیل عدم توسعه مناسب در استفاده از فناوری اطلاعات است.

وزیر ارتباطات با بیان اینکه شعار امسال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات را «توسعه استفاده از فناوری اطلاعات» اعلام می کنیم، تاکید کرد: یکی از شاخص های رسیدن به این توسعه، ارائه خدمات دولت الکترونیک است که در این شاخص رتبه ۱۰۲ در دنیا را داریم.

وی با انتقاد از عملکرد سازمان ها و دستگاه های اجرایی در ارائه خدمات دولت الکترونیک گفت: با وجود اینکه زیرساخت ارائه این خدمات فراهم شده است، اما همچنان بسیاری از سازمان ها به صورت سیلندری خدمات خود را ارائه می دهند و هنوز به یکدیگر متصل نشده اند. این در حالی است که با اتصال دستگاه ها به یکدیگر و ارائه خدمات، می توان بسیاری از مشکلات کشور را حل کرد. همانطور که در پروژه رجیستری موبایل، اتصال خدمات ۳ دستگاه به یکدیگر جلوی معضل قاچاق گوشی را گرفت.

وی با اشاره به رونمایی از اپلیکیشن دولت موبایل برای ارائه خدمات دولتی در بستر تلفن همراه تاکید کرد: دولت همراه یک اقدام اجرایی و هماهنگ ساز جدی در بدنه دستگاه های مختلف است تا مردم بتوانند از طریق گوشی های خود خدمات دولت را بدون مراجعه حضوری دریافت کنند. در این پلتفورم تمامی خدمات به صورت مجتمع شده وجود دارد و دیگر نیازی به حضور مردم در دستگاه های دولتی و ارائه کپی مدارک نیست.

وی با بیان اینکه تا استانداردها فاصله داریم، اضافه کرد: با این وجود فاز نخست این پروژه را آغاز کردیم و با درخواست مردم، اتصال سایر خدمات دستگاه ها را به این زنجیره پیگیری می کنیم.

جهرمی در مورد لزوم بهبود کیفیت خدمات حوزه ارتباطات کشور نیز گفت: اگرچه سرعت توسعه خوب است، اما مردم هچنان مطالبه کیفیت دارند. به همین دلیل روز گذشته ۲ مرکز پایش کیفی شبکه مخابرات و همراه اول در راستای ارتقاء شاخص های کیفی به بهره برداری رسید.

جهرمی تاکید کرد: اپراتورها باید آمار شاخص های کیفی خود را اعلام کنند و سیستم نظارت مبتنی بر نقطه جغرافیایی که توسط رگولاتوری آماده شده باید مشکلات مردم را در معرض دید عمومی قرار دهد تا اقدامات اپراتورها علنی شود.

وی از موافقت رئیس جمهور برای تصویب طرح نوآفرین خبر داد و گفت: قرار بود امروز این طرح که در ۱۸ ماده در جهت رفع موانع کسب و کارهای نوپا تدوین شده، به تصویب هیئت دولت برسد اما به دلیل برخی کاستی ها به کمیسیون اقتصاد دولت ارجاع شد و مقرر شد روز چهارشنبه هفته آینده در هیئت دولت تصویب شود. این طرح موانع کسب و کارهای نوپا از جمله مشکلات بیمه، مالیات و تامین منابع مالی را رفع می کند. در همین حال در برنامه ایجاد پارک های فناوری توسعه اقتصاد دیجیتال را در استان ها و شهرستان های مستعد خواهیم داشت تا کمکی به کسب و کارهای نوپا و افزایش شاخص های توسعه این بخش شود.