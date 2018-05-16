کارگروه حوزه های مدارس غیرانتفاعی در مازندران تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قمی عصر چهارشنبه در گردهمایی انجمن صنفی کارگران و معلمان غیرانتفاعی در ساری اظهار داشت: باید سازوکاری برای نظارت و افزایش چتر حمایتی در حوزه‌های کارگری و غیرانتفاعی طراحی کنیم.

وی خواهان تشکیل کارگروه حوزه‌های مدارس غیرانتفاعی در استان شد و گفت: این کارگروه با کمک فرهنگیان و آموزش‌وپرورش برای پیگیری امور صنفی و حقوق فرهنگیان باید تشکیل شود.

قمی یادآور شد: همچنین مطالبات معلمان باید رصد و شناسایی شود تا بتوانیم مشکلات این قشر را پیگیری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اینکه معلمان شاغل در مدارس غیرانتفاعی به‌عنوان کارگر قلمداد شوند، نیازمند توجه و بازنگری است و باید در پرداختی معلمان غیرانتفاعی حمایت ویژه صورت گیرد.

قمی، خواهان تشکیل کمیسیون فرهنگی و کارگروه فرهنگی برای رصد مشکلات فرهنگیان غیرانتفاعی در استان شد.