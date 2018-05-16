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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۸:۱۵

مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری مازندران:

کارگروه حوزه های مدارس غیرانتفاعی در مازندران تشکیل شود

کارگروه حوزه های مدارس غیرانتفاعی در مازندران تشکیل شود

ساری - مدیرکل سیاسی امنیتی استانداری مازندران خواهان تشکیل کارگروه حوزه‌های مدارس غیرانتفاعی برای رصد مشکلات فرهنگیان شاغل در مدارس غیرانتفاعی استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قمی عصر چهارشنبه در گردهمایی انجمن صنفی کارگران و معلمان غیرانتفاعی در ساری اظهار داشت: باید سازوکاری برای نظارت و افزایش چتر حمایتی در حوزه‌های کارگری و غیرانتفاعی طراحی کنیم.

وی خواهان تشکیل کارگروه حوزه‌های مدارس غیرانتفاعی در  استان شد و گفت: این کارگروه با کمک فرهنگیان و آموزش‌وپرورش برای پیگیری امور صنفی و حقوق فرهنگیان باید تشکیل شود.

قمی یادآور شد: همچنین مطالبات معلمان باید رصد و شناسایی شود تا بتوانیم مشکلات این قشر را پیگیری داشته باشیم.

وی تصریح کرد: اینکه معلمان شاغل در مدارس غیرانتفاعی به‌عنوان کارگر قلمداد شوند، نیازمند توجه و بازنگری است و باید در پرداختی معلمان غیرانتفاعی حمایت ویژه صورت گیرد.

قمی، خواهان تشکیل کمیسیون فرهنگی و کارگروه فرهنگی برای رصد مشکلات فرهنگیان غیرانتفاعی در استان شد.

کد مطلب 4298894

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