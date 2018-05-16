برگزاری جلسات تفسیر موضوعی قرآن کریم در حرم مطهر رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدجلال حسینی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طبق برنامه ریزی انجام شده در ایام ماه رمضان برنامههای متعددی ویژه زائران بارگاه منور رضوی تدارک دیده شده است.
وی افزود: در دهه اول ماه رمضان برنامه سخنرانی در همه اماکن حرم رضوی برگزار میشود که محوریترین برنامهها در رواق امام خمینی(ره) انجام می شود.
معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: در دهه اول ماه رمضان بعد از نماز صبح حجت الاسلام مهدی ماندگاری سخنرانی کرده و در ادامه مداحان و ذاکران مدیحه سرایی میکنند.
حسینی بیان کرد: برنامه تفسیر موضوعی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی هر روز قبل از نماز ظهر و عصر ساعت ۱۱:۳۰ در رواق امام خمینی(ره) برگزار میشود و بعد از اقامه نماز نیز حجت الاسلام کازرونی برنامه سخنرانی خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: حجت الاسلام عباس فرازی نیا در دهه اول قبل از نماز مغرب به ایراد سخنرانی میپردازد و حجت الاسلام قرائتی نیز هر شب از ساعت ۲۲:۳۰ برنامه درسهایی از قرآن خواهد داشت.
معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی تاکید کرد: امسال سخنرانی های شبانه حرم مطهر به دلیل شرایط آب و هوایی در رواق امام خمینی(ره) برگزار میشود.
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