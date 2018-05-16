  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۲۷

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی خبر داد؛

برگزاری جلسات تفسیر موضوعی قرآن کریم در حرم مطهر رضوی

برگزاری جلسات تفسیر موضوعی قرآن کریم در حرم مطهر رضوی

مشهد- معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: جلسات تفسیر موضوعی قرآن کریم همزمان با ماه مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدجلال حسینی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: طبق برنامه ریزی انجام شده در ایام ماه رمضان برنامههای متعددی ویژه زائران بارگاه منور رضوی تدارک دیده شده است.

وی افزود: در دهه اول ماه رمضان برنامه سخنرانی در همه اماکن حرم رضوی برگزار میشود که محوریترین برنامهها در رواق امام خمینی(ره) انجام می شود.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی گفت: در دهه اول ماه رمضان بعد از نماز صبح حجت الاسلام مهدی ماندگاری سخنرانی کرده و در ادامه مداحان و ذاکران مدیحه سرایی می‌کنند.

حسینی بیان کرد: برنامه تفسیر موضوعی حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی هر روز قبل از نماز ظهر و عصر ساعت ۱۱:۳۰ در رواق امام خمینی(ره) برگزار می‌شود و بعد از اقامه نماز نیز حجت الاسلام کازرونی برنامه سخنرانی خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: حجت الاسلام عباس فرازی نیا در دهه اول قبل از نماز مغرب به ایراد سخنرانی می‌پردازد و حجت الاسلام قرائتی نیز هر شب از ساعت ۲۲:۳۰ برنامه درس‌هایی از قرآن خواهد داشت.

معاون تبلیغات اسلامی آستان قدس رضوی تاکید کرد: امسال سخنرانی های شبانه حرم مطهر به دلیل شرایط آب و هوایی در رواق امام خمینی(ره) برگزار می‌شود.

کد مطلب 4298971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها