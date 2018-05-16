میزبانی از٢٠٠ معتاد بهبودیافته در میهمانسرای حضرت رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، مسئول موسسه خیریه امام صادق(ع) اظهار کرد: با همکاری معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی زمینه تشرف ٢٠٠ معتاد بهبود یافته که در مرکز درمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی مشهد مقیم هستند، به بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) و استفاده از غذای متبرک فراهم شد.

صادق عقیلی گفت: همچنین در این ایام ٤٠٠ دانش آموز ایتام و سادات از شهرستان‌های سبزوار، بیرجند و خواف به بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) مشرف و ضمن بهره‌مندی از برنامه های فرهنگی و تبلیغی حرم مطهر میهمان سفره کریمانه امام رئوف(ع) شدند.

مدیر روابط عمومی مرکز درمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی مشهد نیز ضمن تقدیر از همکاری آستان قدس رضوی برای تشرف معتادان بهبودیافته به حرم مطهر امام رضا(ع) اظهار کرد: فضای معنوی بارگاه مطهر امام هشتم(ع) این عزیزان را بسیار تحت تاثیر قرار داد.

سید نصرالله مشکانی گفت: معتادان بهبودیافته نیاز به توجه دارند و اینکه خانواده‌هایشان، جامعه و مسئولان ما باور کنند که آن‌ها نیز می توانند به اعضایی موثر و کارآمد تبدیل شوند، در روند درمان و بازتوانی بسیار موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از کسانی که روند درمان و بهبودی شان پایان یافته به آغوش خانواده‌هایشان بازگشته‌اند، گفت: امیدواریم با اقدامات پیشگیرانه و ایجاد و تجهیز فضاهای مناسب بتوانیم هر چه بیشتر به مقابله با اعتیاد بپردازیم تا جوانان سرزمین مان گرفتار این بلای خانمان سوز نشوند.