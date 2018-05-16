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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷، ۱۹:۴۸

در آخرین روز ماه شعبان صورت پذیرفت؛

میزبانی از٢٠٠ معتاد بهبودیافته در میهمانسرای حضرت رضا(ع)

میزبانی از٢٠٠ معتاد بهبودیافته در میهمانسرای حضرت رضا(ع)

مشهد- همزمان با آخرین روز ماه شعبان ٢٠٠ معتاد بهبود یافته میهمان خوان متبرک حضرت رضا(ع) شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آستان قدس رضوی، مسئول موسسه خیریه امام صادق(ع)  اظهار کرد: با همکاری معاونت اماکن متبرکه و امور زائران آستان قدس رضوی زمینه تشرف ٢٠٠ معتاد بهبود یافته که در مرکز درمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی مشهد مقیم هستند، به بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) و استفاده از غذای متبرک فراهم شد.

صادق عقیلی گفت: همچنین در این ایام ٤٠٠ دانش آموز ایتام و سادات از شهرستان‌های سبزوار، بیرجند و خواف به بارگاه ملکوتی امام رضا(ع) مشرف و ضمن بهره‌مندی از برنامه های فرهنگی و تبلیغی حرم مطهر میهمان سفره کریمانه امام رئوف(ع) شدند.

مدیر روابط عمومی مرکز درمان و کاهش آسیب‌های اجتماعی مشهد نیز ضمن تقدیر از همکاری آستان قدس رضوی برای تشرف معتادان بهبودیافته به حرم مطهر امام رضا(ع) اظهار کرد: فضای معنوی بارگاه مطهر امام هشتم(ع) این عزیزان را بسیار تحت تاثیر قرار داد.

سید نصرالله مشکانی گفت: معتادان بهبودیافته نیاز به توجه دارند و اینکه خانواده‌هایشان، جامعه و مسئولان ما باور کنند که آن‌ها نیز می توانند به اعضایی موثر و کارآمد تبدیل شوند، در روند درمان و بازتوانی بسیار موثر خواهد بود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از کسانی که روند درمان و بهبودی شان پایان یافته به آغوش خانواده‌هایشان بازگشته‌اند، گفت: امیدواریم با اقدامات پیشگیرانه و ایجاد و تجهیز فضاهای مناسب بتوانیم هر چه بیشتر به مقابله با اعتیاد بپردازیم تا جوانان سرزمین مان گرفتار این بلای خانمان سوز نشوند.

کد مطلب 4298989

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