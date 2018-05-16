جدال لفظی سفیران آمریکا و روسیه درنشست شورای امنیت درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره سوریه امروز چهارشنبه در راستای بررسی آخرین تحولات مربوط به سوریه تشکیل شد.

نماینده آمریکا در شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل همانند نیکی هیلی نماینده این کشور در سازمان ملل به جای پرداختن به موضوع نشست، به فرافکنی های تکراری واشنگتن درباره ایران پرداخت و ادعا کرد: آنچه هفته پیش در منطقه با آن مواجه بودیم، افزایش خطرناک تنش‌ها بود که همه می دانند (!) ایران مسئول آن به شمار می آید! نیروهای ایران از خاک سوریه، راکت‌هایی را به سمت شهروندان اسرائیل پرتاب کردند!

وی مدعی شد: واشنگتن نیز از اقدام اسرائیل در دفاع از خود حمایت می‌کند. سامانه موشکی ایران در سوریه مستقر بوده و اسرائیل را نشانه رفته است؛ ایران و حزب الله به اسرائیل نزدیک می شوند؛ لذا از آن ها می خواهیم تا دست از اقدامات تحریک‌آمیز بکشند.

نماینده آمریکا دراین نشست گفت: اگر اسد با شورای امنیت همکاری نکند، باید آماده هزینه دار کردن اقدامات وی باشیم.

نماینده روسیه در پاسخ به وی تصریح کرد: دستور کار نشست جاری شورای امنیت، ایران بود یا سوریه؟ مبنای حضور نیروهای شما در سوریه چیست و در پی چه هدفی هستید؟

وی ادامه داد: تروریست‌ها در مناطق تحت نفوذ آمریکا تردد می‌ کنند و بیم آن می رود تا پس از عقب‌ نشینی آمریکا از این مناطق داعش دوباره به تشدید فعالیت های خود بپردازد.