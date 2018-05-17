آمریکا بار دیگر چند شخص و نهاد مرتبط با حزب الله را تحریم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وزارت خزانه داری آمریکا پنجشنبه شب شماری دیگر از اشخاص و نهادهای مرتبط با حزب الله لبنان را به فهرست تحریم های خود افزود.

بر اساس این گزارش، وزارت خزانه داری آمریکا «علی عبدالله صفی الدین» نماینده حزب الله لبنان در ایران و «محمد ابراهیم بزی» سرمایه دار لبنانی را تحریم کرده است.

همچنین چند موسسه و نهاد دیگر نیز در لیست تحریمی وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفتند.

گفتنی است که آمریکا روز چهارشنبه نیز تحریم هایی را علیه حزب الله لبنان اعمال کرد. بر اساس بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا، این کشور شماری از اعضای ارشد این جنبش را در فهرست تحریم های خود قرار داده است.

بر این اساس نام ۵ نفر از اعضای حزب الله به بهانه ارتباط با فعالیت های تروریستی در این فهرست قرار گرفته است.

در بین اعضای ارشد تحریم شده نام «شیخ نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب الله، «حسین الخلیل» مشاور سیاسی دبیرکل و «ابراهیم امین السید» رئیس شورای سیاسی این حزب دیده می شود.

این بیانیه همچنین در ادعایی واهی، دبیرکل حزب الله را با عنوان تروریست مورد تحریم قرار داده است.

در پی اقدام آمریکا، اعضای شورای همکاری خلیج فارس نیز به تبعیت از ارباب آمریکایی خود اعضای شورای رهبری حزب الله و ۵ نفر دیگر را به اتهام ارتباط با این جنبش تحریم کردند.

گفتنی است تحریم های آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس در پی پیروزی های اخیر حزب الله در انتخابات پارلمانی لبنان انجام می گیرد.