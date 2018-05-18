به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، صدرالله بمانا گفت: طرح نوسازی ناوگان فرسوده حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای از سال ۹۴ با امضای قرارداد وزارتخانه‌های نفت و راه آغاز شد که بر اساس آن، ۶۵ هزار دستگاه کامیون‌ فرسوده با عمر بالای ۳۵ سال نوسازی خواهد شد.



وی با بیان این‌که منابع مالی مورد نیاز برای این برنامه از محل صرفه‌جویی سوخت حاصل از نوسازی و جایگزینی یک کامیون نو با نمونه فرسوده تامین می‌شود، افزود:‌ برای نوسازی کشنده‌ها ۳۲۰ میلیون تومان وام با سود ۹ درصد پرداخت می شود.



این مقام مسئول با یادآوری این‌که تا پایان سال گذشته ۲۱۰۰ دستگاه کامیون به متقاضیان تحویل شده است، تصریح کرد:‌ قیمت یک دستگاه کامیون به طور متوسط ۴۷۰ میلیون تومان است؛ این در حالی است که میزان مصرف سوخت کامیون‌های نو نصف کشنده‌های فرسوده است.