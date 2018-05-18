به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا، «هیثر نائورت» سخنگوی این وزارتخانه در بیانیه ای اعلام کرد: مایک پمپئو وزیر خارجه این کشور درتماس تلفنی با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان درباره استراتژی آمریکا در آسیای جنوبی و نیز دفاع کابل از ولایت «فراه» حمایت کرد.

وزارت خارجه آمریکا با انتشار بیانیه ای در این خصوص اعلام کرد: در چارچوب راهبرد آمریکا در آسیای جنوبی که دونالد ترامپ نیز بر آن تاکید دارد، واشنگتن همواره از کابل حمایت خواهد کرد.

طرفین همچنین در این دیدار روابط قوی کنونی میان دو کشور را مورد بحث و گفتگو قرار داده و در ادامه پمپئو به حمایت آمریکا از روند صلح با پیشگامی افغانستان تاکید کرد.

این در حالیست که در پی حمله طالبان به مرکز ولایت فراه در ۱۲ ماه می سال جاری، ۳۰ نفر کشته شدند.

گفتنی است، در حالی تیم امنیتی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه های گذشته با تشکیل جلساتی به تدوین راهبرد جدید این کشور در افغانستان اقدام کردند که از زمان تهاجم واشنگتن به این کشور در سال ۲۰۰۱؛ تعداد زیادی از غیرنظامیان در افغانستان کشته و زخمی شده و عملیات طالبان و تروریست های تکفیری- وهابی داعش در مناطقی از شمال این کشور گسترش نیز یافته است.

لازم به ذکر است، دفتر سازمان ملل در افغانستان به دنبال تحقیق درباره کشتار روستای «میرزا اولنگ» واقع در شهر «صیاد» ولایت «سرپل» در روز دوشنبه ۳۰ مرداد ماه گذشته اعلام کرد که ۳۶ غیرنظامی و افراد خارج از میدان نبرد از سوی طالبان و نیز گروهک تروریستی داعش کشته شده‌اند.