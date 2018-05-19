تحقق عدالت اجتماعی آرمان امام(ره) بود/ حرمت ماه رمضان حفظ شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد میرعمادی در شورای فرهنگ عمومی لرستان در سخنانی با اشاره به ویژگی ماه مبارک رمضان و ارتباط آنها با فرهنگ عمومی جامعه اظهار داشت: یکی از این ویژگیها افطاری دادن و اطعام دادن است.
ضرورت حفظ حرمت ماه رمضان
وی توجه به فقرا و نیازمندان را یکی دیگر از ویژگیهای این ماه برشمرد و عنوان کرد: تقویت روحیه همکاری، ترحم و همدردی از دیگر ویژگیهای ماه رمضان محسوب میشود.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد بر ضرورت رعایت قانون و دوری از خلاف در جامعه در ماه رمضان تأکید کرد و این امر را یکی از ویژگیهای این ماه برشمرد و تصریح کرد: سحر خیری، شبزندهداری و احیاء، تغییر در سبک زندگی مردم از دیگر ویژگیهای این ماه محسوب میشود.
آیتالله میرعمادی در ادامه سخنان خود بر ضرورت حفظ حرمت ماه مبارک رمضان تأکید کرد و ادامه داد: حرمت این ماه باید حفظ شود و در این رابطه شورای فرهنگ عمومی استان نقش بسزایی دارد.
وی با تأکید بر اینکه دستگاههای فرهنگی و تبلیغاتی استان باید تلاش کنند که حرمت این ماه حفظ شود چراکه در برخی از مراسمها مانند مراسمهای ختم دیده میشود که در آنها آب تعارف میشود افزود: در این راستا باید این دستگاهها ورود جدی داشته و نسبت به تذکر حفظ حرمت ماه رمضان اقدام کنند.
از اندیشههای امام باید در جامعه پاسداری شود
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران و همچنین ۲۹ امین سالگرد ارتحال امام خمینی(ره) گفت: امام(ره) بر گردن تکتک همه ما حق دارد و اهدافی را دنبال کرد که امروز به خاطر آنها ما سربلند هستیم.
آیتالله میرعمادی احیا اسلام ناب، استقلال ایران، عزت ملی، مبارزه با ظلم، فساد و تبعیض را ازجمله اهداف امام(ره) عنوان کرد و گفت: امام(ره) توانست با ایجاد امید و خودباوری جوانان را به صحنه بیاورد.
وی با تأکید بر اینکه امروز احیای اسلام ناب و پرچمداری اسلام مهمترین هدف ما است گفت: استقلال ایران یکی از اهداف مهم امام(ره) بود و امروز کشور ایران یک کشور مستقل در منطقه است.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد با اشاره به تأکید امام(ره) به مسئله حفظ عزت ملی بیان داشت: امام (ره) با دستخالی و با خودباوری جوانان را به صحنه آورد و به آنها تکیه کرد.
آیتالله میرعمادی با تأکید بر اینکه امروز ما وظیفهداریم که این نظام را حفظ کنیم و وارث شایستهای برای امام(ره) باشیم گفت: باید از اهداف و آرمانهای امام(ره) پاسداری شود و نگذاریم که به فراموشی سپرده شوند.
ضرورت برگزاری باشکوه مراسم سالگرد امام
وی بابیان اینکه امام(ره) نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را با خوندل و خون شهدا تشکیل داد تصریح کرد: یکی از آرمانهای امام(ره) حاکمیت اسلام و ولایت بود.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد تشکیل نظام اسلامی و مردمی را یکی دیگر از اهداف و آرمانهای امام(ره) برشمرد و افزود: مردمسالاری دینی، جمهوری اسلامی و حذف نظام طاغوتی آرمان و هدف مهم امام(ره) بود.
آیتالله میرعمادی حمایت از محرومین و مستضعفین و همچنین استکبارستیزی را آرمان دیگر امام(ره) عنوان کرد و گفت: تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی آرمان و هدف والای امام(ره) بود.
وی خدمت گذاری به مردم و تحقق عدالت اجتماعی را هدف امام(ره) در جامعه عنوان کرد و افزود: تأکید امام(ره) خدمت بیمنت به مردم و همچنین کسب رضایتمندی مردم بود.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد جلوگیری از نفوذ اجانب و استکبار به کشور را یکی دیگر از آرمانهای امام(ره) دانست و تصریح کرد: امروز برای تحقق این امر نیازمند به وحدت و اتحاد در کشور هستیم.
آیتالله میرعمادی همچنین خودکفایی و خودباوری را یکی دیگر از آرمانها و اهداف والای امام(ره) اعلام کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالگرد ارتحال حضرت امام(ره) بیان داشت: در این راستا باید مراسم سالگرد امام(ره) در استان بهصورت باشکوه برگزار شود.
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