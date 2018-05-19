به گزارش خبرگزاری مهر، پیش‌فروش روزهای جدید نمایش «دپوتات» به کارگردانی اتابک نادری با ۳۰ درصد تخفیف عمومی و ۵۰ درصد برای دانشجویان آغاز شد.

این نمایش به کارگردانی اتابک نادری براساس نمایشنامه «به دنبال دروغگو»، به نویسندگی دیمیتری پساتهاس و ترجمه کریم عظیمی است که پیش از این در ایوان شمس و سالن شماره ۲ پردیس شهرزاد روی صحنه رفته است و برای چهارمین بار در پردیس تئاتر شهرزاد اجرا می شود.

نمایش «دپوتات» داستان یک نماینده مجلس یونان در شهر آتن است که برای خلاص شدن از شر رای‌دهندگانش تصمیم به استخدام یک رییس دفتر خبره می‌گیرد.

علاقمندان به دیدن این نمایش می توانند به نشانی خیابان نوفل‌ لوشاتو، تقاطع خیابان رازی، پردیس تئاتر شهرزاد مراجعه کنند.