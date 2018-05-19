نمایشگاه ایثار و شهادت در چهارمحال و بختیاری برپا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر مردانی ظهر شنبه در نشست ستاد گرامیداشت سوم خرداد ماه با اشاره به اینکه نمایشگاه ایثار و شهادت در چهارمحال و بختیاری به مناسبت گرامیداشت سالروز آزادی خرمشهر برپا می شود، اظهار داشت: این نمایشگاه در راستای آشنایی نسل جوان با رشادت ها و ایثارگری رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس برپا می شود.

وی با اشاره به اینکه دفاع مقدس صحنه رشادت ها و ایثارگری رزمندگان بود، بیان کرد: باید ایثارگی های رزمندگان در هشت سال دفاع مقدس برای نسل جوانان جامعه بیان شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: آزاد سازی شهر خرمشهر یکی از مهترین حماسه ها در جنگ تحمیلی بوده که با تلاش رزمندگان در سایه رهنمود های امام خمینی(ره) محقق شد.

فرهنگ شهدا به نسل جوان امروز جامعه انتقال یابد

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: باید فرهنگ شهدا به نسل جوان امروز جامعه انتقال یابد.

وی با اشاره به اینکه دشمن به دنبال گرفتن روحیه ایثار و شهادت از جامعه است، بیان کرد: دشمن نسل جوانان جامعه را هدف قرار داده است و به دنبال کمرنگ کردن ارزش های اسلامی و انقلابی در بین جوانان کشور است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: سالروز آزادی خرمشهر فرصتی برای انتقال روحیه ایثار و مقاومت به نسل جوان جامعه است.