به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، اتحادیه صنعت آلمان، بیدیآی، اعلام کرد که برنامه کمیسیون اروپا برای فعال کردن قانونی که شرکتهای اروپایی را از التزام به تحریمهای آمریکا بر علیه ایران، منع میکند، میتواند تاثیر منفی زیادی بر آندسته از شرکتهای آلمانی که در آمریکا فعال هستند، داشته باشد.
رییس بیدیآی، دیتر کِمپف، در بیانیهای گفت: تصمیم رییسجمهور آمریکا برای خروج از توافق هستهای ایران، وضعیت نامعین قانونی بزرگی برای شرکتهای آلمانی به وجود آورده است.
کِمپف گفت: استراتژی رییسجمهور آمریکا در قبال ایران، با هزینه اقتصاد اروپا بوده است.
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