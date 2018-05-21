خلوص نیت جوهر عمل است/ عبادت همراه با ریا و تظاهر ارزشی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید احمد میرعمادی در تفسیر آیه سوم سوره «زمر» با این عنوان «أَلا لِلَّهِ الدِّینُ الْخالِصُ وَ الَّذینَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِیاءَ ما نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِیُقَرِّبُونا إِلَی اللَّهِ زُلْفی إِنَّ اللَّهَ یَحْکُمُ بَیْنَهُمْ فی ما هُمْ فیهِ یَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لا یَهْدی مَنْ هُوَ کاذِبٌ کَفَّارٌ» اظهار داشت: خداوند درآیات اولیه این سوره بحث توحید و نفی هرگونه شرک و ریا در عبادت را بیان کرده است.
شرط صحت عبادت اخلاص است
وی بابیان اینکه کسی که درآیات اولیه این سوره تدبر کند زندگیاش توحیدی میشود و به مقام توحیدی نائل میشود، گفت: آیه سوم سوره «زمر» در حقیقت عصارهای از اعتقادات توحیدی و نفی هرگونه اعتقادی که مضر به توحید باشد است.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد با اشاره به اینکه آیه سوم سوره «زمر» مطالب فراوانی دارد که ما سه نکته را در این رابطه تفسیر میکنیم، گفت: نکته اول در این آیه بیان توحید و عبادت خالص برای خدا است.
آیتالله میرعمادی بیان داشت: نکته دوم این بوده که ما خدا را عبادت میکنیم همچنین مشرکین بتها را عبادت میکردند، فرق عبادت ما با عبادت مشرکان و همچنین مبنای اعتقادی مشرکان در عبادت بت ها چیست؟ و مطلب سوم که بیان میشود ابطال منطق مشرکان است.
دین خالص برای خدا است و منحصر در خداوند است
وی با اشاره به اینکه دین خالص برای خدا است و منحصر در خداوند است، گفت: برخی گفتهاند که دین مجموعه تعالیمی است که از سوی خدای متعال آمده، دینی که در آن تحریف، بدعت، کجی و ... نباشد.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد بابیان اینکه اما مرحوم علامه طباطبایی در این رابطه میفرماید که مقصود از کلمه دین در این آیه به معنای عبادت است و خداوند میخواهد بفرماید که آگاه باشید عبادت خالص از آن خدا است و این مهم بوده که انسان عبادتش خالص برای خدا باشد در غیر این صورت موردقبول قرار نمیگیرد چراکه شرط صحت عبادت اخلاص است.
جوهر عمل، اخلاص و خلوص نیت است
آیتالله سید احمد میرعمادی با اشاره به اینکه عبادت از آن خدا است و غیر از خدا لیاقت و شایستگی برای عبادت ندارد، تصریح کرد: امام علی(ع) میفرماید که خدایا من تو را لایق عبادت دانستم و غیر از تو لایق عبادت نیست.
وی با تأکید بر اینکه بر اخلاص در عبادت درآیات متعدد تأکید شده است، گفت: باید تسلیم محض خدا باشیم و خدا را خالصانه عبادت کنیم؛ در عبادت باید خالص باشیم و اعمال ما هم باید خالص باشد.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد با تأکید بر اینکه خداوند نهی کرده احدی را در عبادت خدا شریک قرار ندهید، گفت: مقصود از اخلاص، انگیزه و عاملی است که سبب میشود انسان عبادت کند، همچنین نیتی است که حقیقت و ماهیت عمل را به وجود میآورد است.
ماهیت عمل به نیت بستگی دارد و اگر نیت خدایی باشد ارزش دارد
آیتالله میرعمادی بابیان اینکه جوهر عمل، اخلاص و خلوص نیت است، گفت: ماهیت عمل به نیت بستگی دارد و اگر نیت خدایی باشد ارزش دارد و اگر خدایی نباشد ارزشی ندارد.
وی با اشاره به اینکه در بعضی روایات آمده است که نیت مؤمن از عمل او بهتر است، گفت: نیت عمل را شکل میدهد و اگر نیت خالص باشد عمل نیز خالص خواهد بود و اگر نیت آلوده باشد عمل نیز آلوده است.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد بیان داشت: دین خالص برای خدا است، عبادت خالص برای خدا است و اگر عبادتی مخلوط به ریا، شرک و تظاهر باشد آن عبادت ارزشی ندارد.
مغالطه مشرکان برای بتپرستی خود
آیتالله میرعمادی در ادامه تفسیر خود از آیه سوم سوره «زمر» عنوان کرد: از مشرکان و بتپرستان سؤال میشود که چرا بتها را میپرستید؟ چرا سنگ و چوب را عبادت میکنید؟ آنها در پاسخ به این سؤال سه گونه جواب میدهند.
وی بیان داشت: عدهای از مشرکان که عوام هستند میگویند که اجداد خود را اینگونه یافتیم و آنها بتها را عبادت میکردند و ما هم بتها را عبادت میکنیم.
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد با اشاره به اینکه همچنین دسته دوم در پاسخ به این سؤال به مشیت الهی تکیه میکنند و میگویند که کار ما درست است و اگر نادرست باشد خدای شما که میبیند چرا جلوی ما را نمیگیرد؟ در حقیقت اینها مغالطه میکنند، افزود: همچنین دسته سوم در پاسخ به این سؤال میگویند که دسترسی به خدا نداریم، باخدا نمیتوانیم ارتباط داشته باشیم و این بتها واسطه بین ما و خدا هستند.
پاسخ خداوند متعال به بت پرستان و مشرکان
آیتالله میرعمادی بابیان اینکه حرف بتپرستان در این زمینه باطل است چراکه خداوند در پاسخ به بتپرستان و مشرکان سه جواب میدهد، ادامه داد: جواب اول این بوده که شما نسبت دروغ به خدا میدهید و خدا بین شما داوری خواهد کرد.
وی ادامه داد: همچنین خدا خطاب به مشرکان میفرماید که شما عقل ندارید که بت میپرستید؟ این تقلید، باطل است و صحیح نیست چراکه تقلیدی درست است که بر عقل تکیه شود، اما تقلید شما بر عقل تکیه نمیکند و خداوند کسی را که دروغگو باشد را هدایت نمیکند.
کسی که دروغگو باشد، خدا و پیامبر را انکار کند، مورد هدایت خداوند قرار نمیگیرد
نماینده ولیفقیه در لرستان و امامجمعه خرمآباد با بیان اینکه قرآن خطاب به این مشرکان میفرماید که یک خطا را مرتکب شدهاید و آن این بوده که غیر خدا را بدون اذن خدا عبادت میکنید، گفت: ممکن بوده که این سؤال پیش بیاید که ما هم به ائمه و اهلبیت توسل میکنیم، آیا ما هم مثل مشرکان هستیم؟ فرق ما با آنها این بوده که ما بهطور مستقل از ائمه چیزی نمیخواهیم بلکه تجلی خدا را در آنها میبینیم و به کسانی توسل میکنیم که خدا اذن داده است.
آیتالله میرعمادی با تأکید بر اینکه خداوند میفرماید من بین شما داوری میکنم، گفت: کسی که دروغگو باشد، خدا را انکار کند، پیامبر را انکار کند و ... مورد هدایت خداوند قرار نمیگیرد.
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