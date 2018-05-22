به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز سهشنبه، درحالیکه تقویت دلار باعث تضعیف تقاضا برای داراییهای بازارهای درحال ظهور شده است، سهام آسیایی افت کرد؛ درهمین حال، اوج گرفتن قیمت نفت، نگرانیها در مورد بالا رفتن تورم و افزایش سریعتر نرخ بهره را افزایش داد.
نیکی ژاپن تقریبا بدون تغییر بود، درحالیکه سهام استرالیا ۰.۹ درصد افت کرد.
سهام چینی در منطقه منفی باز شدند و شاخص سیاسآی۳۰۰ هم ۰.۷ درصد افت کرد.
به علت تعطیلات رسمی در کرهجنوبی و هنگکنگ، نقدینگی در بازارهای آسیایی نسبتا کمتر بود.
گستردهترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه در خارج از ژاپن اماسسیآی با مقداری جزئی افزایش به ۵۶۸.۴ واحد رسید اما همچنان فاصله زیادی با رکورد همیشگی ۶۱۷.۱۲ واحد خود دارد که در ماه ژانویه به ثبت رسانده بود.
شاخص آسیا اقیانوسیه اماسسیآی بدون ژاپن، امسال تا به اینجای کار بدون تغییر است. این شاخص سال گذشته جهشی فوقالعاده داشت و ۳۳.۵ درصد رشد کرد.
تحلیلگران میگویند که درحالیکه فدرال رزرو همچنان در مسیر سفتوسخت کردن سیاست مالی خود (افزایش نرخ بهره) باقی مانده است، سرمایهگذاران منطقه آسیا در مورد چشمانداز رشد اقتصادی نگران هستند.
شیگمی از جیپیمورگان میگوید: حالا سرمایهگذاران توجه خود را معطوف به اجلاس آینده فدرالرزرو در ۱۳ ژوئن امسال کردهاند. انتظار میرود بانک مرکزی آمریکا در این جلسه نرخ بهره خود را برای دومین بار در امسال افزایش دهد.
تقریبا همه بازارها خود را برای ۳ بار افزایش نرخ بهره در سال جاری آماده کردهاند، هرچند برخی سرمایهگذاران انتظار دارند فدرالرزرو از این هم تندروتر عمل کند.
در بازار ارز، شاخص دلار با خوشبینی از آرامش تجاری بین چین و آمریکا، تقویت شد و نزدیک به بالاترین سطح ۵ ماهه خود باقی ماند.
امروز تاساعت ۱۰:۳۵ به وقت تهران، شاخص دلار ۰.۱ درصد افت کرد و به ۹۳.۵۶ واحد رسید. شاخص دلار روز دوشنبه تا ۹۴.۰۵۸ واحد هم بالا رفته بود.
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