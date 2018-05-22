یک شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت شده باشگل دستگیر شد

سیاوش غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت شده باشگل در حین عملیات گشت و کنترل و اجرای قوانین و مقررات شکار و صید یک نفر را به اتهام شروع به شکار در منطقه حفاظت شده باشگل شهرستان تاکستان دستگیر کردند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان تصریح کرد: : از شکارچی مزبور یک قبضه اسلحه شکاری دو لول مجاز و ۳ عدد فشنگ ساچمه کالیبر ۱۲ کشف و ضبط شده است.

غیاثوند گفت: در حال حاضر پرونده متهم جهت بررسی و صدور حکم تحویل مراجع قضایی شده است.

وی ضمن اخطار به شکارچیانی که بدون اخذ پروانه شکار وارد مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان می‌شوند اعلام کرد: درصورت مشاهده هرگونه تخلف ماموران یگان حفاظت مطابق قانون و به طور قاطع با متخلفان برخورد خواهند کرد.