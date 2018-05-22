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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۰

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست تاکستان:

یک شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت شده باشگل دستگیر شد

یک شکارچی غیرمجاز در منطقه حفاظت شده باشگل دستگیر شد

قزوین- سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان از دستگیری یک شکارچی به اتهام شروع به شکار در منطقه حفاظت شده باشگل خبر داد.

سیاوش غیاثوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مامورین یگان حفاظت محیط زیست منطقه حفاظت شده باشگل در حین عملیات گشت و کنترل و اجرای قوانین و مقررات شکار و صید یک نفر را به اتهام شروع به شکار در منطقه حفاظت شده باشگل شهرستان تاکستان دستگیر کردند.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان تاکستان تصریح کرد: : از شکارچی مزبور یک قبضه اسلحه شکاری دو لول مجاز و ۳ عدد فشنگ ساچمه کالیبر ۱۲ کشف و ضبط شده است.

غیاثوند گفت: در حال حاضر پرونده متهم جهت بررسی و صدور حکم تحویل مراجع قضایی شده است.

وی ضمن اخطار به شکارچیانی که بدون اخذ پروانه شکار وارد مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان می‌شوند اعلام کرد: درصورت مشاهده هرگونه تخلف ماموران یگان حفاظت مطابق قانون و به طور قاطع با متخلفان برخورد خواهند کرد.

کد مطلب 4303198

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