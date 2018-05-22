کتایون بختیاری جایگزین شبنم قلی خانی در «دپوتات» شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از ۲ اجرا در تالار ایوان شمس و پردیس تئاتر شهرزاد نمایش «دپوتات» برای چهارمین بار به صحنه نمایش بازگشت.

این نمایش با آغاز ماه رمضان بعد از افطار در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می رود و در اجرای جدید کتایون بختیاری جایگزین شبنم قلی خانی شده است.

پندار اکبری، غزاله جزایری، وحید نفر، هادی عطایی، اتابک نادری، قاسم روشنایی، کتایون بختیاری، یاشار نادری در این نمایش ایفای نقش می کنند.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: فریکس نماینده مجلس یونان است و در شهر آتن زندگی می کند. او برای رهایی از شر مراجعه‌کنندگانش به دنبال یک رییس دفتر مناسب می‌گردد. در این بین افراد مختلفی به او پیشنهاد می‌شوند که در نهایت تئودور به عنوان رئیس دفتر وی انتخاب می‌شود و پس از آن، زندگی این نماینده مجلس برای همگان عیان می‌شود.

علاقمندان به دیدن این نمایش می‌توانند به نشانی خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی، پردیس تئاتر شهرزاد مراجعه کنند.