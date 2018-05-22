به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا آصف، عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور و قارچ شناس در نشستی خبری با اشاره به اینکه طی یک ماه اخیر، درگیر بحران مسمومیت قارچ سمی در برخی نقاط کشور بوده ایم، اظهار داشت: اولین نمونه این قارچ ها از کرمانشاه و آخرین نمونه آنها از کهکیلویه و بویراحمد، امروز صبح به دست بنده رسیده و مورد بررسی و نمونه برداری قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه روز گذشته در وزارت بهداشت گزارش نهایی را در این زمینه ارائه دادیم، گفت: این مسئله هیچ ربطی به قارچ های خوراکی و پرورشی ندارد.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور با اشاره به اینکه در ایران حدود هزار گونه قارچ کلاهک دار یا چتری داریم، گفت: از این هزار گونه، ۵۰ گونه قارچ سمی هستند که چهار گونه، کشنده و مرگبار در ایران گزارش شده است.

آصف با بیان اینکه سال ۲۰۱۵ دو گونه جدید قارچ سمی معرفی کردیم، افزود: یکی از همین گونه ها عامل مرگ و میرهای اخیر بوده است.

به گفته وی، قارچ گونه سمی و کشنده با عوارض کبدی Lepiota brunneioncarnata بوده است.

وی تصریح کرد: افرادی که با این قارچ مسموم شده بودند با علائم دل درد، تهوع، اسهال و استفراغ به درمانگاه ها مراجعه کردند و کادر درمانی با این ذهنیت که این افراد مسموم شده اند، آنها را مورد درمان قرار داده و مرخص کرده بودند اما متاسفانه بعد از ۶ تا ۸ ساعت مسمومیت با علائم شدید برگشته و توکسین به کبد رسیده، بعد از این اگر پیوند کبد طی چند ساعت انجام نگیرد، بیمار از دست می رود؛ این در حالی است که آن زمان ۶ تا ۸ ساعت، زمان طلایی است و می توان بیمار را طی آن مدت نجات داد.

آصف افزود: در این پرونده، دو گونه دیگر قارچ نیز موجب مسمومیت و بستری شدن افراد شده اما منجر به مرگ آنان نشده است که این گونه های سمی و غیرکشنده Hypholoma fascicalare و Coprinopsis atram entaria هستند.

این قارچ شناس با اشاره به اینکه قارچ های مذکور همواره در طبیعت وجود داشته اند اما حجم رویششان کم بوده است، گفت: امسال به دلیل میزان بارندگی و شرایط اقلیمی خاص، رویش عجیبی از این قارچ ها را شاهد بودیم، ضمن اینکه در سال ۸۵ نیز با طغیان قارچ های سمی در برخی نقاط کشور مواجه بودیم و حداقل ۶۰۰ نفر در همان سال بستری شدند.

عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گاه پزشکی کشور با تاکید بر اینکه بنده به عنوان یک قارچ شناس تا زمانی که قارچی را که در طبیعت مشاهده می کنم، زیر میکروسکوپ بررسی نکنم از آن تغذیه نخواهم کرد، گفت: چرا که تمایزی بین قارچ های سمی و خوراکی وجود ندارد و به راحتی نمی توان آنها را از هم تشخیص داد.

آصف با بیان اینکه نظر عوام این است که اگر قارچی روی چوب رشد کند یا در شیر جوشانده شود، قابل خوردن است، گفت: این نظرات به هیچ عنوان صحت ندارد.

وی با اشاره به اینکه اطلاع رسانی های انجام شده طی روزهای اخیر به جای اینکه باعث تنش زدایی شود، بیشتر تنش آفرین بوده است، گفت: روند کار اشتباه بوده به این صورت که تصویر قارچ های خوراکی را پخش کرده و روی آن درباره قارچ های سمی نوشته اند که باعث تنش افزایی بیشتر در جامعه شده است.

آصف تصریح کرد: از طرفی این وضعیت تلنگری است به اینکه عرضه قارچ های فله ای در کشور باید متوقف شود؛ چرا که خریدار نمی داند قارچ فله ای که عرضه می شود از کارخانه جمع آوری شده یا از کوه جمع آوری شده و عرضه می شود، ضمن اینکه قارچ های سمی بسیار شبیه قارچ های خوراکی هستند.

وی تاکید کرد: درباره قارچ های وحشی نیز باید منع مطلق برداشت اعمال شود و به شهروندان اطلاع رسانی گردد به هیچ عنوان از قارچ هایی که در کوهپایه ها، کوهها و عرصه های طبیعی رشد می کنند، تغذیه نکنند.

این مقام مسئول اضافه کرد: رسانه ها نیز باید این مسئله را مدیریت و اطلاع رسانی درست انجام دهند. هر تصویری نباید منتشر شود و هر کسی نباید در این زمینه اظهارنظر کند.

آصف با بیان اینکه برای فصل پاییز باید اطلاع رسانی کامل انجام شود، گفت: ما باید برای این فصل آماده باش کامل داشته باشیم و تابلوهای اطلاع رسانی و هشداردهنده در رویشگاه ها نصب شود تا شهروندان از این قارچ ها تغذیه نکنند.

وی گفت: سیستم درمانی و بهداشتی در فصول بهار و پاییز کاملا هوشیار باشند تا وقتی بیماری با علائم مسمومیت مراجعه می کند و اعلام می کند که قارچ مصرف کرده است، نباید به سادگی او را مرخص کنند تا تایم طلایی از دست برود.

آصف اضافه کرد: کادر درمانی بیمارستان ها باید با این قارچ ها آشنا باشند تا وقتی همراهان بیمار این قارچ ها را به آنان نشان می دهند متوجه شوند که نوع مسمومیت چیست.

مردم از قارچ های بسته بندی شده، برچسب دار، دارای تاریخ و آدرس استفاده کنند

در ادامه این نشست، غلامرضا تقوی، مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی با بیان اینکه ورود به عرصه های طبیعی برای برداشت قارچ باید با مجوز انجام شود، گفت: با توجه به اینکه تشخیص قارچ سمی و غیرسمی به راحتی امکان پذیر نیست و این کار باید در آزمایشگاه انجام شود و از طرف دیگر ظرفیت تولید داخل بیش از ۱۵۰ هزار تن است، دلیلی برای اینکه برداشت قارچ از عرصه های طبیعی انجام شود وجود ندارد و اصلا چیزی به نام مجوز برای این کار نداریم.

وی با بیان اینکه به طور رسمی ۱۵۰ هزار تن قارچ در کشور تولید می شود، گفت: حداقل ۱۰ هزار نفر در این حرفه اشتغال دارند و سرانه مصرف کشور بین یک تا یک کیلو و ۲۰۰ گرم است، در حالی که سرانه دنیا ۲ کیلوگرم است.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی درباره اینکه چه نهادی مسئول نصب تابلوهای هشدار در عرصه های طبیعی برای شهروندان است، گفت: باید کارگروه مشترکی توسط وزارت جهاد کشاورزی به عنوان ناظر بر تولید، سازمان جنگل ها به عنوان ناظر ورود به عرصه های طبیعی و وزارت بهداشت به عنوان ناظر بر عرضه این محصولات تشکیل شود تا با همکاری یکدیگر بتوانیم اقدام به نصب این تابلوها کنیم.

وی اضافه کرد: برخورد با افراد متخلف در حوزه کار وزارت جهاد کشاورزی نیست. اینکه گروهی به عرصه های طبیعی حمله ور می شوند و قارچ ها را جمع آوری می کنند در حوزه کار ما نیست و در حال حاضر نیز چون تولید و منافع صنف به خطر افتاده، ما به این مسئله ورود کرده ایم.

این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: از مردم می خواهیم قارچ خوراکی را از مراکز معتبر تهیه کنند و قارچی که تهیه می کنند بسته بندی شده، دارای تاریخ، برچسب و آدرس باشد.

وی اضافه کرد: مردم فریب کسانی را که قارچ ها را از عرصه های طبیعی جمع آوری کرده اند، نخورند.

مدیرکل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراکی با بیان اینکه اتفاقی که در برخی استان ها رخ داده ربطی به مراکز تولید و واحدهای ما ندارد، گفت: به کسانی که به طور فصلی مبادرت به برداشت قارچ ها از عرصه های طبیعی می کنند اعلام می کنیم زمینه تولید و تامین منابع مالی برای اینکه بخواهند قارچ سالم تولید کنند، فراهم است و وزارت جهاد کشاورزی تسهیلات و دانش فنی لازم را در اختیار این افراد قرار می دهد.

تقوی تصریح کرد: با توجه به احتمال بارش در هفته های آینده تاکید می کنیم مردم این موضوع را جدی بگیرند و نه تنها از مصرف این گونه قارچ ها اکیدا خودداری کنند، بلکه از دست زدن به آنها نیز بپرهیزند.

در ادامه این نشست حسین ریاحی، عضو هیئت مدیره انجمن قارچ کشور و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه مردم حتماً باید از قارچ های بسته بندی شده و تحت نظارت استفاده کنند، گفت: در این صورت ما مسئولیت هر چیزی را بر عهده می گیریم و هیچ خطری مردم را تهدید نمی کند. نه تنها انجمن، بلکه وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی نیز این مسئولیت را بر عهده می گیرند.

وی با اشاره به اینکه قارچ سرشار از پروتیئن، آنتی اکسیدان، انواع ویتامین ب، ویتامین ث، تقویت کننده سیستم ایمنی و ضد سرطان است، گفت: ایران یکی از ده کشور بزرگ تولیدکننده قارچ است.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: مردم باید بدانند اتفاقی که افتاده اشتباه آنان بوده و آنچه که به عنوان قارچ دکمه ای و صدفی پرورشی مصرف می کنند، هیچ مشکلی ندارد.

در ادامه علی صدیق پناه، رئیس هیئت مدیره انجمن قارچ کشور با تاکید بر اینکه ما تلاش می کنیم محصول سالمی را به مردم ارائه کنیم، گفت: بافت کشت ما، کود مرغی و کلش گندم است و محصول تولیدی استرلیزه می شود و هیچگونه بیماری ندارد.

وی با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم در حوزه صادرات فعالیت زیادی داشته باشیم، گفت: در کشور ما سطح علمی در حوزه قارچ بسیار بالا است.

صدیق پناه تصریح کرد: امیدواریم اتفاقات اخیر نگاه مردم را به این سود تغییر دهد که نباید از جایی که مجوز ندارد، یا از دشت ها و کوه ها قارچ مورد نیاز خود را تهیه کنند.

وی با بیان اینکه برخی افراد از عرصه های طبیعی مانند کوه ها قارچ برداشت کرده اند و در کنار خیابان ها آن را به فروش می رسانند گفت: با توجه به تغییر اقلیم و بارندگی های زیاد، رویش این قارچها زیاد بوده و همین مسئله باعث حجم زیادی از مسمومیت ها شده است.

صدیق پناه اضافه کرد: با همکاری معاونت باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، در حال طراحی هولوگرامی هستیم که به زودی بر روی تمامی بسته هایی که تحت نظر انجمن قارچ هستند، حک خواهد شد که این هولوگرام شماره سریال دارد و بدین ترتیب تمام بسته های تولیدی ما تحت نظارت دقیق قرار خواهد گرفت.