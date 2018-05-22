اوپکی ها و غیراوپکی گرد هم می آیند/روسیه، فرانسه و ژاپن در یک قاب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نشریه پلاتس، سیاستمداران پیشتاز، وزیران نفت و مدیران شرکت‌ها این هفته در اجلاس اقتصادی سن‌پترزبورگ گردهم می‌آیند تا درباره موضوع‌های کلیدی تأثیرگذار بر بخش انرژی، از جمله افزایش اخیر قیمت نفت، شرایط توافق جهانی کاهش تولید نفت و تحریم‌ها گفت‌وگو داشته باشند.

خالد الفالح، وزیر انرژی، صنایع و منابع معدنی عربستان؛ محمد بارکیندو، دبیرکل سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک)؛ سهیل المزروعی، وزیر انرژی امارات و رئیس دوره‌ای اوپک، درباره شرایط بازار بحث خواهند کرد.

این اجلاس در شرایطی برگزار می‌شود که توافق جهانی کاهش تولید نفت، تحولات سیاسی جهانی و کاهش سرمایه‌گذاری در تولید نفت سبب شده است قیمت نفت در روزهای گذشته به ۸۰ دلار نیز برسد.

افزون بر موارد یاد شده، اجلاس اقتصادی سن پترزبورگ شامل سخنرانی و پرسش و پاسخ ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه؛ امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، و شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن خواهد بود.

پاتریک پویان، مدیرعامل شرکت فرانسوی توتال؛ بن ون بوردن، مدیر عامل شرکت انگلیسی-هلندی شل و باب دادلی، مدیرعامل شرکت بی پی از دیگر مهمانان رویداد یاد شده خواهند بود.