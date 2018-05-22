آمادگی تبلیغات اسلامی فارس برای همکاری گروه های هنری مساجد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی فارس، حجت‌الاسلام محمد صادق مهرابی با تأکید بر اینکه نباید تنها به داشتن پایگاه‌های مقاومت، فرهنگی و هیئات مذهبی در مساجد خود اکتفا کنیم، از اعلام آمادگی این سازمان جهت همکاری و تقویت گروه‌های هنری مساجد فارس خبر داد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه قریب به ۵ هزار مسجد و حسینیه در سطح استان داریم، گفت: امروز راه برون رفت از آسیب‌های اجتماعی و رفع نگرانی‌ها در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی روی آوردن به فرهنگ قرآن و فرهنگ مسجد است ما باید به مساجد برگردیم و مساجد را احیا کنیم.

حجت‌الاسلام مهرابی افزود: حاکمیت فرهنگ مسجد، قطعاً موجب کاهش ناهنجاری‌ها، اختلاس‌ها و تبعیض‌ها می‌شود. اگر فرهنگ مسجد حاکم شد دیگر درصد بالای طلاق و ناسازگاری‌های اجتماعی را نداریم، درصد اختلاس‌ها و تبعیض‌ها را نداریم چراکه علت همه این مشکلات فاصله گرفتن از فرهنگ مسجد و دور بودن از مسجد است.

وی گفت: تنها به داشتن پایگاه‌های مقاومت و هیئات مذهبی در مساجدمان اکتفا نکنیم. امروز در مسجد فعالیت‌ها گاهی به یک پایگاه مقاومت یا پایگاه فرهنگی یا هیئت مذهبی صرف بسنده می‌شود ولی خلأ فعالیت‌های هنری در مساجد احساس می‌شود و باید بیشتر از گذشته به این موضوع اهتمام داشت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس بیان کرد: ما در سازمان تبلیغات آماده هستیم که هر گونه بسترسازی برای ورود هنر به مساجد فراهم کنیم و برای انتقال پیام‌های انقلاب و دین با گروه‌های هنری همکاری داشته باشیم.

وی در ادامه سخنان خود گفت: زبان هنر امروز یکی از مستدل‌ترین و رایج‌ترین زبان‌ها برای مخاطبین است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با بیان اینکه زبان هنر می‌تواند نقش موثری برای ارتباط با نسل امروز داشته باشد، گفت: امروز نسل جدید ما گویش‌ها و ذائقه‌هایشان متفاوت شده است و قطعا باید به تناسب تغییری که در گویش‌ها و ذائقه‌های فرهنگی نسل جدید ایجاد شده بتوانیم خوراک متناسب با نسل جدید را ارائه دهیم.

حجت‌الاسلام مهرابی افزود: پایگاه مسجد پایگاه اصیل و ریشه‌داری است که با گذر زمان مخاطبان خاص خود را دارد هرچند که امروز فضای مجازی یک افق جدیدی را در بسترهای مختلف فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ایجاد کرده است اما مسجد پایگاه قرآنی است و تا راز و رمز قران استمرار دارد مساجد نیز وجود دارند.

وی با بیان اینکه برنامه‌های مختلفی را می‌توان در مساجد اجرا کرد، گفت: راه‌اندازی و ایجاد تئاتر برای بچه‌های مسجد یک رویکرد جدیدی را رقم خواهد زد و اعتقادم بر این است که می‌تواند جای خود را باز کند همانگونه که اکنون سخنرانی و مداحی در مسجد جای خود را باز کرده است.

حجت‌الاسلام مهرابی بیان کرد: اعتقاد بر این است که اگر این زمینه‌های هنری به مسجد ورود پیدا کند مخاطبان خود را پیدا می‌کند و در تبلیغ و ترویج فرهنگ دینی نیز نقش‌آفرینی مهمی دارد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان فارس با بیان اینکه ضرورت این برنامه‌ها به‌ویژه هنر نمایش بر کسی پوشیده نیست، گفت: امروز مساجد فرصت مناسبی برای اجرای این برنامه است و باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری برای توانمندسازی مساجد و استفاده از زبان هنر برای انتقال پیام اسلام و دین، ورود هنر به‌ویژه هنر دینی به مساجد می‌تواند هم مطالبات مقام معظم رهبری را پاسخ‌گو باشد و هم نیازهای که امروز مجموعه‌های اهالی مساجد و نمازگزاران و بچه‌های مسجد را برطرف کند.