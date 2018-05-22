به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «الیوم السابع»، «ریاض المالکی» وزیر خارجه فلسطین اعلام کرد که پرونده اقدامات غیر قانونی اسرائیل علیه شهروندان فلسطینی به دیوان بین المللی کیفری ارجاع داد شده است.

وی تأکید کرد که این اقدام در راستای بررسی جرایم اسرائیل در حق شهروندان فلسطینی انجام شده است.

وزیر خارجه فلسطین در یک نشست خبری در دیوان بین المللی کیفری در لاهه گفت که کشورش تلاش می کند تا عدالت را اجرا کند و به دنبال انتقام گیری نیست بلکه می خواهد حق مردم فلسطین را بگیرد.

وی افزود: با جریان های بین المللی برای پیش روی به سوی جلو همکاری می کنیم و ارجاع پرونده جنایات اسرائیل در حق مردم فلسطین آزمونی واقعی برای جامعه جهانی است تا میزان تعهدش به حفظ ارزش های انسانی و قدرت قانون را بسنجیم.

وزیر خارجه فلسطین تأکید کرد که جامعه جهانی ارزش دیوان بین المللی کیفری را تعیین می کند و از همه مسئولان خواست تا تصمیمی عادلانه گرفته و در اجرای عدالت مطلوب کوتاهی نکنند.