قارچ سمی در بازار اصفهان نیست/ معدوم سازی یک تن مواد غذایی فاسد

حسین صفاری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت:‌ منشاء قارچ های سمی که در سطح کشور خبر ساز شد از کرمانشاه بود که بر اثر بارش هایی که در نقاط کوهستانی صورت گرفت شاهد رویش قارچ در این مناطق بودیم و این قارچ ها توسط اهالی منطقه و در مسیر از سوی مسافران مصرف شده بود.

مردم قارچ های بسته بندی را خریداری کنند

وی با بیان اینکه این قارچ ها در سطح بازار هم عرضه شده بود که به شکل فله‌ای به فروش می‌رسید، گفت: در بازرسی هایی که از سطح بازار اصفهان صورت گرفت تاکنون شاهد فروش قارچ سمی در بازار نبودیم.

مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان با اعلام اینکه طی بخش نامه ای از بازرسان تحت پوشش این مرکز خواستیم که از فروش هر گونه قارچ فله ای جلوگیری به عمل آورند و قارچ ها را تحت نظارت ویژه قرار دهند، گفت: به مردم توصیه می کنیم تنها قارچ های بسته بندی شده را استفاده کنند.

کشف یک تن مواد غذایی فاسد از ابتدای ماه رمضان تا کنون

وی همچنین به بازرسی های ویژه ماه رمضان اشاره کرد و گفت: قبل از ماه مبارک رمضان تیم های بازرسی ویژه، نظارت های خود را بر اقلام مختلف به ویژه حلیم، آش و زولبیا و بامیه ها آغاز کردند که تا روز گذشته یک تن زولبیا، بامیه و حلیم، آش و مواد غذایی تاریخ گذشته و فاسد کشف و ضبط شد.

صفاری با توصیه بر اینکه مردم باید زولبیا و بامیه را تنها از شیرینی پزی ها خریداری کنند، گفت: زولبیا و بامیه های رنگی که در شیرینی پزی ها به فروش می رسد از رنگ های مجاز در آن استفاده شده است.