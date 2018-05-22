کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی کشور تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این جلسه، ساختار پیشنهادی زنجیره فضایی کشور توسط سازمان فضایی ایران ارائه شد. این پیشنهاد بعد از تصویب در کمیسیون راهبردی شورای عالی فضای مجازی برای ارائه و تصویب در شورایعالی فضایی، به رئیس جمهور ارائه می شود.

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات در هفدهمین جلسه کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی با اشاره به اینکه در حال حاضر ساختار زنجیره فضایی کشور ساختار مناسبی نیست و باید اصلاح شود، گفت: در این حوزه پژوهشگاه های مختلفی فعال هستند که به صورت جزیره ای و موازی کاری فعالیت می کنند و باید برنامه تقسیم بندی ملی را داشته باشیم تا هر بخشی بداند چه کاری را انجام می دهد.

وی با تاکید به اینکه باید دیپلماسی در این حوزه فعال شود، افزود: استفاده از ظرفیت های سازمان همکاریهای فضایی آسیا و اقیانوسیه (اپسکو) و دیپلماسی فضایی باید شکل جدی‌تری به خود بگیرد و بتوانیم از ظرفیت مشارکت با سایر کشورها بهره برداری کنیم.

آذری جهرمی تصریح کرد: توسعه صنعت فضایی کشور نیاز به عزم و اراده ملی دارد و با بخشی نگری نمی توانیم به اهداف خود در این حوزه برسیم.

وی به فعالیت نیروهای توانمند در این بخش تاکید کرد و افزود: جوانان مومن ، متعهد و توانمند بسیار خوبی در این حوزه داریم که با جان و دل برای توسعه صنعت فضایی کشور تلاش می کنند و عدم وجود ساختار مناسب بهره‌وری فعالیت آنان را کاهش می دهد.

در این جلسه مرتضی براری رئیس سازمان فضایی ایران با اشاره به اجرای برنامه ۱۰ ساله نخست فضایی کشور و توسعه این حوزه، گفت: مهمترین برنامه ۱۰ ساله نخست تربیت نیروی انسانی توانمند، ساخت و پرتاب ماهواره بود .

وی تصریح کرد: به عبارت دیگر در ۱۰ سال نخست تمرکز بر حوزه بالادستی شامل تحقیق و توسعه و تولید بوده و کمتر به بخش های کاربردی اقتصادی آن پرداخته شده است.

براری با اشاره به برنامه کشورهای دیگر برای توسعه اقتصاد فضایی خود، گفت: به عنوان مثال کشور انگلستان در برنامه های خود در این حوزه قرار است از اقتصاد ۱۴ میلیارد پوندی در سال ۲۰۱۷ به درآمد ۴۰ میلیارد پوندی در سال ۲۰۳۰ برسد .

وی لازمه برنامه ۱۰ ساله دوم کشور در حوزه فضایی را ایجاد معماری جدید برای آن عنوان کرد و افزود: در معماری جدید به دنبال زنجیره ارزش فضایی کشور هستیم و این زنجیره در چهار سطح تحقیق و توسعه، تولیدکنندگان، اپراتورهای ماهواره ای و ارائه دهندگان خدمات و محصولات نهایی به کاربران تعریف می شود.

در ادامه این جلسه اعضای کمیسیون راهبردی شورای عالی فضایی کشور پیشنهادات ونظرات خود را در زمینه زنجیره پیشنهادی فضایی کشور مطرح کردند.