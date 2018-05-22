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۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۲۴

۲۶ بازداشت و ۱۷ تظاهرات طی هفته گذشته در بحرین

۲۶ بازداشت و ۱۷ تظاهرات طی هفته گذشته در بحرین

مرکز حقوق بشر بحرین از بازداشت ۲۶ نفر و برگزاری ۱۷ تظاهرات در بحرین در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز حقوق بشر بحرین (BCHR) در گزارشی اعلام کرد این مرکز طی هفته گذشته ۱۴ تا ۲۰ ماه می (۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت) بازداشت سیاسی ۲۶ بحرینی را توسط لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی بحرین بحرین به ثبت رسانده است.

این مرکز همچنین گزارش داده است که در این مدت ۱۰ منطقه بحرین شاهد ۱۷ تظاهرات بوده است که در مناطقی توسط نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شده اند.

کد مطلب 4303841

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