۲۶ بازداشت و ۱۷ تظاهرات طی هفته گذشته در بحرین

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز حقوق بشر بحرین (BCHR) در گزارشی اعلام کرد این مرکز طی هفته گذشته ۱۴ تا ۲۰ ماه می (۲۴ تا ۳۰ اردیبهشت) بازداشت سیاسی ۲۶ بحرینی را توسط لباس شخصی ها و نیروهای امنیتی بحرین بحرین به ثبت رسانده است.



این مرکز همچنین گزارش داده است که در این مدت ۱۰ منطقه بحرین شاهد ۱۷ تظاهرات بوده است که در مناطقی توسط نیروهای امنیتی به شدت سرکوب شده اند.