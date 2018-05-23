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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۸

جایزه جشنواره عکس فنلاند برای ۲ عکاس ایرانی

جایزه جشنواره عکس فنلاند برای ۲ عکاس ایرانی

جشنواره عکس ویژن فنلاند از ۲ عکاس ایرانی تجلیل کرد و جوایزی به آنها تعلق گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فیاپ در ایران، در جشنواره عکس ویژن فنلاند، عکس loyalty از کیارنگ علایی موفق به دریافت Vision Bronze Medal و کسب عنوان The Best Friendship photo و عکس single از حمیدرضا هلالی نیز موفق به دریافت PSA Honerable Mention شد.

در جشنواره ویژن فنلاند که در سه بخش زیر نظر فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) و انجمن عکاسی آمریکا (PSA) برگزار شد، آثاری از عکاسان عضو کلوپ فوکوس (نماینده فیاپ در ایران) در بخش های مختلف شامل کیارنگ علایی، بهرام یزدان پناه، حمید رضا هلالی، احمد خطیری و امیرحسین هنرور پذیرفته شدند.

کد مطلب 4304099

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