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۲ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۱۹

در تذکری ۷ نفر از نمایندگان استان کرمان از وزیر علوم خواستار شدند:

لزوم رسیدگی به سوءمدیریت در دانشگاه پیام نور استان کرمان

لزوم رسیدگی به سوءمدیریت در دانشگاه پیام نور استان کرمان

کرمان - هفت نفر از نمایندگان استان کرمان در تذکر کتبی به منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، خواستار رسیدگی به سوءمدیریت دانشگاه پیام نور استان کرمان شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور، در این نامه که به امضای هفت نفر از نمایندگان استان کرمان رسیده، عنوان شده است؛ علی رغم مکاتبات متعدد اکثریت نمایندگان استان کرمان در خصوص لزوم اتخاذ تصمیم برای تغییر مدیریت دانشگاه پیام نور استان کرمان، اما اقدام لازمی در این زمینه صورت نگرفته است.

نمایندگان مردم استان کرمان عدم اتخاذ تصمیم وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را در این زمینه غیرقابل توجیه دانستند.

لازم به ذکر است محمدرضا پورابراهیمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، احمد انارکی محمدی نماینده مردم رفسنجان و انار، احمد حمزه نماینده کهنوج، علی بختیاری نماینده بافت، رابر و ارزوئیه، علی اسدی نماینده شهربابک، یحیی کمالی پور نماینده جیرفت و عنبرآباد و حسین امیری زرند و کوهبنان نیز این تذکر کتبی را امضا کرده‌اند.

کد مطلب 4304202

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