به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری کمیته فضای مجازی، پیرامون معرفی ابعاد مختلف این کمیته در بیست و ششمین نمایشگاه قرآن کریم با حضور اعضای این کمیته، مهدی عزیززاده مدیر بخش فضای مجازی و رسانه،ابعاد مختلف این بخش فضای مجازی، سید جعفر صادقی مدیر محصولات دیجیتال، سید یاسر ساجدی مدیر کمیته فضای مجازی و جواد نصیری مدیر بخش رسانه ها، در حاشیه برگزاری این نمایشگاه برگزار شد.

مهدی عزیززاده ابتدای سخن با اشاره به ادوار گذشته در برگزاری نمایشگاه قرآن، گفت: امری واضح و مبرهن است که نمایشگاه از نظر کمی و کیفی باید در سطح بالایی باشد تا جذابیت و اثرگذاری بیشتری برای مخاطبان داشته باشد.

وی ادامه داد: نمایشگاه باید قله فعالیت ها باشد تا افراد فرصت حضور در نمایشگاه را پیدا کنند.

وی با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: رویکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دیده شدن بخس رسانه های قرآنی به عنوان یکی از دستاوردهای انقلاب است که ما در این بخش ۲۵۰۰ متر مربع در این بخش سعی در پر رنگ تر کردن بخش رسانه ها و حضور آنها داریم.

عزیززاده افزود: ۵۷ نهاد دولتی و غیر دولتی به این بخش کمک کرده اند که تا امروز۱۲۰۰ محصول فروشگاهی، ۱۵۹ محصول و اثر قرآنی که در مجموعه ۱۳۵۹ محصول قرآنی در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم عرضه می شود.

وی در پایان گفت: در سال های گذشته طراحی و عرضه محصولات به صورت ویژه بود که امسال در زمینه ای گسترده تر آن ماموریتی که تعریف شده را انجام دهیم.

جواد نصیری، مدیر کمیته بخش رسانه ها در ادامه بیان کرد: کمیته رسانه در ۵ بخش فعالیت خود را در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم تقسیم کرده است که اولین آن در بخش رسم آیندگی با حضور ۱۸ رسانه داخلی و بین اللمی برپا شده است، که امسال بیش از دفعات گذشته ما قصد تکریم خبر نگاران حوزه قرآن و عترت را داشته و به همین منظور در چند هفته ای نمایشگاه برپا است سعی کردیم با اختصاص این فضا رسانه های قرآنی را به عنوان دستاورد انقلاب معرفی کنیم.

وی با اشاره به بخش دوم کمیته رسانه با عنوان نظر و بصر گفت: بیست شبکه تلویزیونی قرآنی به منظور ارائه توضیحاتی در خصوص این رسانه ها برپا کردیم، ضمن آنکه استفاده از ظرفیت های رسانه ای در حوزه های قرآنی را نیز در دستور کار قرار داده ایم.

وی ادامه داد: بخش سوم فعالیت های این کمیته پخش فیلم های بلند و کوتاه سینمایی است که از روز پنجشنبه ۴ خرداد ماه هر شب با حضور یکی از عوامل فیلم و اجرای جهانگیر الماسی برای عموم پخش خواهد شد. در این بخش ۱۰ فیلم بلند سینمایی، بیش از ۳۰ فیلم داستانی، انیمیشن، دو موشن گرافی و دو کلیپ نمایشگاه پخش خواهد شد.

مدیر بخش رسانه‌ها با اشاره به گذر رسانه، که شامل تابلوهای اطلاع رسانی در حوزه مفاهیم قرآنی از ابتدا تا امروز بوده است، درخصوص کارگاه های تخصصی گفت: ۳ کارگاه با مضمون ارتقای سواد رسانه ای برای فعالان قرآنی برگزار کرده ایم، همچنین بخش جدیدی را باعنوان «طلوع برکت» در حوزه استارتاپ اسلامی قرآنی را با کمک جهاد دانشگاهی و مرکز رشد در روزهای نهم تا یازدهم خرداد با محوریت کار آفرینی قرآنی برگزار می‌شود.

در ادامه سید یاسر ساجدی فعالیت‌های کمیته فضای مجازی را به پنج بخش تقسیم کرد و افزود: دیواره ای جهت معرفی پنجاه اپلیکیشن، پنجاه نرم افزار و پنجاه سایت منتخب در این بخش به معرض عموم درآمده است.

وی گفت: با توجه به غرفه فضای مجازی سالم و مفید تابلوهای به صورت اینفوگرافی تهدید و فرصت های این فضا را به والدین گوشزد کرده و ابزارهای لازم را در اختیار آنها قرار داده است.

سید جعفر صادقی در پایان این نشست بیان کرد: سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد بر حمایت از کالای ایرانی بود که در این راستا این امر در ساختار، شکل و نحوه ارائه محصولات در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن خودش را به خوبی نشان داد.

وی ادامه داد: امسال محصولات ویژه ایرانی را شناسایی کرده و اطلاعات محتوایی آنها را در چندین دسته آموزش عمومی، معارف، سیره اهل بیت(ع)، ادعیه، زیارات و ... از ۴۰۰ شرکت داخلی دعوت کردیم که در نهایت ۲۰ شرکت در نمایشگاه حضور پیدا کرده اند و ۱۰ شرکت تنها محصولات آنها به فروش می رسد.

وی با اعلام بهره بهره برداری از فروش آنلاین عنوان کرد: ۱۲۰۰ محصول صوتی و تصویری تحت ویندوز و موبایل و چندین اپلیکیشن در سامانه فروش آنلاین مشخص شده است که افراد با مراجعه به این سایت با نشانی qafshop.ir می توانند محصولات خود را خریداری کنند. همچنین این سامانه بعد از برگزاری نمایشگاه قابل بهره برداری است.

مدیر کمیته محصولات دیجیتال، در پایان به رونمایی از دو محصول که یکی از آنها بازی قرآنی و دیگری نرم افزار قرآنی است، اشاره کرد.