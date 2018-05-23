یک شکارچی متخلف در قزوین دستگیر شد

غلامرضا جهان تیغ در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مأمورین یگان حفاظت اداره کل در حین عملیات گشت و کنترل و اجرای قوانین و مقررات شکار و صید یک نفر متخلف را به جرم شکار ۵ قطعه کبک معمولی در ارتفاعات ساربانک بخش شهرستان قزوین دستگیر کردند.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین اضافه کرد: از شکارچی مزبور لاشه ۵ قطعه کبک معمولی، یک قبضه اسلحه شکاری ساچمه زنی، ۵ عدد تیر فشنگ چهارپاره، یک عدد اسپیکر رادیویی و یک قبضه چاقو کشف و ضبط شده است.

جهان تیغ با بیان اینکه نامبرده از اسپیکر برای پخش صدای کبک و جلب توجه پرنده و زنده گیری کبک استفاده می کرده است، تصریح کرد: در حال حاضر پرونده متهم جهت بررسی و صدور حکم تحویل مراجع قضایی شده است.

وی ضمن اخطار به شکارچیانی که بدون اخذ پروانه شکار وارد مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان می‌شوند اعلام کرد: درصورت مشاهده هرگونه تخلف ماموران یگان حفاظت مطابق قانون و به طور قاطع با متخلفان برخورد خواهند کرد.