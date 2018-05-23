وداع باشکوه مردم ارومیه با مجاهد نستوه

خبرگزاری مهر – گروه استان ها: در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم از جمله گروه ها و اقلیت های مذهبی ارمنی و آشوری برگزار شد، مقامات لشکری و کشوری، جمعی از ائمه جمعه کشور و نیز مقاماتی کشورهای همسایه حضور داشتند.

حضور نمایندگانی از کشورهای جمهوری آذربایجان، عراق و ترکیه در این مراسم باشکوه در کنار مردم استان از نکات قابل توجه این مراسم بود.

شرکت نمایندگان مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، استانداران ادوار گذشته آذربایجان غربی، ائمه جمعه استان های همسایه و نمایندگانی از کشورهای همسایه به همراه تمامی گروه های مختلف سیاسی و اجتماعی در کنار مردم چشمگیر بود.

شرکت اقلیت های مذهبی در مراسم وداع با حجت الاسلام حسنی

با اینکه بر اساس اعلام قبلی قرار بود مراسم تشییع از ساعت ۹و ۳۰ دقیقه آغاز شود اما مردم قدرشناس و روزه دار از ساعتها قبل در میدان ولایت فقیه و میدانهای منتهی به خیابان امام و میدان انقلاب جمع شده بودند تا با مجاهد نستوه و مبارز خستگی ناپذیر انقلاب اسلامی و یار امام و رهبری وداع کنند.

بر اساس وصیت حجت الاسلام حسنی نماز میت توسط آیت الله مجد از اساتید حوزه و دانشگاه در میدان انقلاب ارومیه اقامه شد و سپس پیکر وی برای تدفین در کنار یادمان شهدا به باغ رضوان ارومیه منتقل شد.

در باغ رضوان ارومیه نیز که جمع کثیری از مردم و مسئولان استان و کشور حضور داشتند، پس از برگزاری مراسم ویژه، پیکر مطهر حجت الاسلام حسنی در کنار یادمان شهدای ارومیه آرام گرفت و به خاک سپرده شد.

حجت الاسلام حسنی نقش بی بدیلی در امنیت منطقه داشت

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه در مراسم تشییع پیکر مرحوم حجت الاسلام غلامرضا حسنی در میدان انقلاب ارومیه با قرائت پیام رهبرمعظم انقلاب به مناسبت درگذشت این عالم مجاهد و نستوه اظهارداشت: حجت الاسلام حسنی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی بویژه دوران دفاع مقدس نقش بی بدیلی در منطقه ازخود برجای گذاشته است.

حجت الاسلام سیدمهدی قریشی با تقدیر از حضور چشمگیر مردم در آیین تشییع این عالم وارسته افزود: این حضور پرشور مردم نشان داد که مردم آذربایجان غربی قدردان آنهایی هستند که در استان زحمات فراوانی در مقاطع مختلف به خصوص دوران دفاع مقدس کشیده اند.

نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه ارومیه گفت: پیکر حجت الاسلام حسنی درکنار سایر شهیدان در مزار شهدای ارومیه دفن می شود تا مجاهدت ها و رشادت های این بزرگوار برای نسل آینده ماندگار شود.

نماینده ولی فقیه درمنطقه قفقاز هم در این مراسم درگذشت حجت الاسلام غلامرضاحسنی را یک فاجعه بزرگ برای مردم آذربایجان عنوان کرد و گفت:حجت الاسلام حسنی از خصایص ویژه ای برخوردار بود که شهامت و شجاعت از جمله بارزترین آنها است.

حجت الاسلام سیدعلی اکبراجاق نژاد افزود: این عالم بزرگوار همه اقشار مردم را به وحدت و عزت فرامی خواند و امروز حضور گسترده مردم اعم از شیعه و سنی در این مراسم به وضوح نماد این مطلب را نشان داد.

مراسم بزرگذاشت حجت الاسلام حسنی در مصلی امام خمینی (ره) برگزار می شود

مراسم گرامیداشت حجت الاسلام حسنی روز چهارشنبه از ساعت ۱۶ الی ۱۸ در مصلای امام خمینی ارومیه برگزار می شود و همچنین مراسم بزرگداشت روز سوم نیز پنجشنبه از ساعت ۱۶الی ۱۸ در مصلای امام خمینی ارومیه برگزار خواهد شد.

حجت الاسلام حسنی نماینده سابق ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه پس از یک عمر مجاهدت در راه اسلام و انقلاب شامگاه ۳۱ اردیبهشت در سن ۹۱ سالگی دعوت حق را لبیک گفت.

حجت الاسلام غلامرضا حسنی در روستای بزرگ آباد که یکی از روستاهای بزرگ ارومیه است در سال ۱۳۰۶ متولد شد، وی بیشتر عمر خود را به مبارزه گذراند.

در نوجوانی مدتی در حوزه علمیه ارومیه مشغول تحصیل بود و در سال ۱۳۳۴ به حوزه علمیه قم رفت.

حجت الاسلام حسنی از سال ۴۲ با علمای شهر و با حوزه علمیه قم در ارتباط بود و مبارزات مردم استان علیه رژیم را هدایت می کرد، وی بارها ممنوع المنبر شد و تحت تعقیب قرار گرفت و حتی در مبارزه با رژیم کار ایشان و انقلابیون مسلح ایشان به حدی بالا گرفت که ارتش با تانک وارد خیابان های ارومیه شد و مسجد اعظم را با گلوله مستقیم تانک مورد هدف قرار داد که در آن جریان تعدادی از مردم شهید و مجروح شدند و البته با حمله مردم به تانک ها ، ارتشی ها عقب نشستند و شکست خوردند.