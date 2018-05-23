به گزارش خبرنگار مهر، سعید برازنده مقدم ظهر امروز در مراسم تقدیر از روابط عمومیهای ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستانهای استان یزد اظهار داشت: روابط عمومیها پل ارتباطی یک سازمان با جامعه هستند و ضروری است این ارتباط پررنگتر شود.
وی با بیان اینکه هرچه این ارتباط پررنگتر باشد، مشکلات نیز کمتر خواهد بود، افزود: ادارات راهداری هم در شهرستانها و هم در اداره کل این وظیفه را به خوبی انجام داده اند و همین امر نیز سبب برتری روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد در جشنواره ستارگان روابط عمومی شد.
برازنده مقدم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گستردگی کار و گروهها در اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای بیان کرد: یکی از اقشاری که نبض حیات جامعه را در دست دارند و با حمل و نقل کالاهای اساسی، مردم را در شهرهای مختلف تامین می کنند، رانندگان هستند.
وی با اشاره به اینکه در استان یزد با خانواده ۱۵ تا ۱۶ هزار نفری رانندگان مواجه هستیم، عنوان کرد: شایسته است روابط عمومی ادارات راهداری در مرکز استان و شهرستانها، با این قشر نیز ارتباط برقرار کرده و تلاشها و زحمات آنها را به جامعه منعکس کنند.
برازنده مقدم تصریح کرد: رانندگان تنها قشری هستند که سرمایه شغلی خود را تامین می کنند، افزود: آنها در مسیر کار خود هم از جان و هم از مال خود مایه گذاشته اند و این قشر از زحمتکشترین و فداکارترین اقشار جامعه هستند.
وی تاکید کرد: به طور قطع اگر اختلالی در سیستم حمل و نقل بار و مسافر ایجاد شود، زندگی در اغلب شهرها با مشکلات جدی مواجه می شود، افزود: این مهم نشانگر اهمیت کار رانندگان است که لازم است روابط عمومی ادارات راهداری با تعامل بیشتر با این قشر، تلاشهای آنها را نیز منعکس کنند.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود ضمن قدردانی از تلاش روابط عمومی ادارات راهداری در شهرستانهای استان و مرکز استان یزد بیان کرد: از فعالیت روابط عمومیها حمایت می کنیم و امیدواریم حاصل این حمایت، همانند امسال درخشش در جشنواره ستارگان روابط عمومی باشد.
در این مراسم از مسئولان روابط عمومی ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای در شهرستانهای مختلف استان یزد تجلیل شد.
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