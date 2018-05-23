نهضت قرآنی در کشور فراگیرتر شود/لزوم پیگیری مطالبات رهبر انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدباقر آیت میردامادی، شامگاه چهارشنبه در محفل انس با قرآن کریم که توسط فعالان قرآنی و فرهنگی منطقه ۱۵ تهران و با حضور گروه های گوناگون مردم به ویژه نسل جوان در مسجد جامع حضرت امام رضا(ع) برگزار شد، طی سخنانی گفت: قرآن کریم، کتاب انقلاب اسلامی است بنابراین مسئولان باید آموزه های وحی را در جامعه پیاده کنند.

وی افزود: نهضت قرآنی باید در کشور فراگیرتر شود و همگان اعم از مردم و مدیران نظام جمهوری اسلامی به دستورات این کتاب آسمانی عمل کنند.

نماینده آیت الله نوری همدانی و برخی از مراجع عظام تقلید ادامه داد: مساجد و هیئات باید مطالبه قرآنی مقام معظم رهبری؛ یعنی تربیت ۱۰ میلیون حافظ قرآن را در کشور، محقق کنند که در این میان، مراکز قرآنی مساجد نقش بسیار مهمی دارند.

وی گفت: مرکز فرهنگی مکتب الرضا(ع) حدود ۳۹ سال پیش در مسجد جامع امام رضا(ع) محله نفیس تهران تاسیس شد و تاکنون حافظان و قاریان برجسته ای تربیت کرده است.

آیت اله سیدباقر آیت میردامادی افزود: انعکاس نور قرآن در مساجد و منازل ما موجب کاهش آسیب های اجتماعی، رفع معضلات فرهنگی؛ و همچنین فراگیری سبک زندگی علوی و فاطمی در ایران اسلامی می شود.

بر اساس این گزارش، مسجد جامع امام رضا(ع)، مسجد محوری منطقه ۱۵ تهران است.