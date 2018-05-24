دشمن بر جنگ اقتصادی علیه کشورمان متمرکز شده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدنقی لطفی روز پنجشنبه در مراسم گرامیداشت آزادسازی خرمشهر اظهار داشت: خون ریخته شده هزاران نفر از بهترین فرزندان این مرز و بوم این انقلاب الهی را بیمه کرده و تاکنون نیز در سایه همین رشادت ها در مقابل دشمن ایستادگی کرده ایم.

وی ادامه داد: دشمن در ابتدای انقالب هجمه همه جانبه نظامی را توسط صدام و با حمایت کشورهای غربی و عربی علیه کشورمان آغاز کرد ولی با وجود در اختیار داشتن کمترین امکانات و تجهیزات نظامی در مقابل دشمن تا بن دندان مسلح ایستادیم.

وی تاکید کرد: امروز به چنان قدرتی از نظر نظامی و تسلیحاتی با تکیه بر توان داخلی رسیده ایم که نگرانی از حمله دشمن نداریم.

لطفی گفت: دشمن نیز به این حقیقت پی برده و راهبرد خود را به جنگ اقتصادی و فرهنگی علیه ایران اسلامی تغییر داده است.

وی گفت: ملت ایران باید هوشیارتر از گذشته با تکیه به ظرفیت های داخلی و سرمایه های ملی با حفظ وحدت و انسجام، پیروی از گفتمان رهبری به عنوان نقشه راه، دیپلماسی قوی سیاسی و افزایش توان دفاعی خود در برابر زیاده خواهی های غربی ها استقامت کند.