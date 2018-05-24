آغاز تلاش های آمریکا برای دور کردن «صدر» از ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گراشی با اشاره به آغاز تماس های آمریکا با «مقتدی صدر» می نویسد: به گفته یکی از مشاوران ارشد مقتدی صدر، پس از پیروزی ائتلاف سائرون به رهبری مقتدی صدر در انتخابات مجلس عراق، دولت ایالات‌متحده با اعضای ائتلاف تحت رهبری وی تماس گرفته است.

پیروزی نامنتظره ائتلاف مقتدی صدر واشنگتن را غافلگیر کرد. جیش المهدی مقتدی صدر، پس از سقوط صدام حسین در سال ۲۰۰۳ ، مقابله با نیروهای آمریکایی در عراق آغاز کرد.

رویترز در ادامه مدعی شده که باوجود دشمنی قدیمی میان این دو، مقامات کنونی واشنگتن و مقتدی صدر هر دو موافق اند که نفوذ ایران در عراق کنونی بسیار زیاد است.

ضیا اسدی، مشاور ارشد مقتصدی صدر گفته‌ است مقامات آمریکایی تلاش کرده‌اند با واسطه، با نمایندگان ائتلاف سائرون تماس برقرار کنند. وی گفت: «آنها پرسیده‌اند اگر جنبش صدر به قدرت برسد آیا جیش المهدی را دوباره ساماندهی می‌کند یا ممکن است آن را دوباره به کار بگیرد؟ آیا به نیروهای آمریکایی در عراق حمله خواهند کرد؟»

اسدی در گفتگو با خبرنگار رویترز تأکید کرد که لشکر مهدی دیگری در کار نخواهد بود. وی افزود:‌ «دیگر بازگشت به قبل در کار نیست. ما تمایلی نداریم که جز ارتش،‌ پلیس و نیروهای امنیتی، نیروی نظامی دیگری داشته باشیم.»

صدر که خود نمی‌تواند نخست‌وزیر باشد با سران دیگر ائتلاف‌ها صحبت کرده و برای حمایت خود از نامزد آینده نخست‌وزیری شروطی تعیین کرده است. وی اعلام کرده به دنبال کسی است که با فرقه‌گرایی، دخالت خارجی و فساد در عراق مبارزه کند.

برنده شدن ائتلاف سائرون می‌تواند ممکن است به ضرر تهران باشد و موقعیت مناسبی برای ایالات‌متحده فراهم کند که آماده است خصومت‌های پیشین را کنار بگذارد.

یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود به خبرنگار رویترز گفت:‌ «ما پذیرای دیدار و همکاری با دولت جدید هستیم. ایالات‌متحده مشتاق است با افراد گوناگونی که در دولت خواهند بود دیدار کند. و صدر بازیگر مهمی در این راستا است.»

یک مقام آمریکایی دیگر نیز افزود: «اگر بخواهیم مودبانه بگوییم باید گفت دیدگاه‌های سیاسی مقتدی صدر به نظر متغیر می‌آیند. در حال حاضر نمی‌دانیم او واقعا چه می‌خواهد.»