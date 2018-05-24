به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد جنتی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور حکمی، آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد را به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری و راهبری بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

با سلام و تحیت، نظر به ضرورت و اهمیت خاص بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی با تبیین مستدل، باور پذیر و منطقی کارآمدی نظام دینی- دستاوردهای بی بدیل نظام مقدس اسلامی برآمده از نهضت الهی احیاگر اسلام ناب محمدی(ص) حضرت امام خمینی(ره) که مستلزم برنامه ریزی جامع، فراگیر و بهره حداکثری از تمامی ظرفیت ها و هم افزایی نهادها و ارگان ها، شخصیت های حوزوی، دانشگاهی و تشکل های مردمی است.

لذا با عنایت به رسالت خطیر حضرت عالی در جایگاه رفیع نمایندگی ولی فقیه در استان و امامت جمعه، لطفا شورایی با عنوان «شورای سیاست گذاری و راهبری بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی» در استان به ریاست شخص آن جناب و عضویت استاندار محترم، مدیران محترم دیگر ارگان ها و نهادهای عضو شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل و تدابیر لازم مرتبط با موضوع از طریق بومی سازی اهداف، راهبردها و خط مشی های شورا و ستاد مرکزی را مبذول فرمایید.