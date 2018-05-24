  1. استانها
  2. لرستان
۳ خرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۱۱

با صدور حکمی از سوی آیت‌الله جنتی؛

«آیت‌الله میرعمادی» رئیس شورای راهبری بزرگداشت انقلاب شد

«آیت‌الله میرعمادی» رئیس شورای راهبری بزرگداشت انقلاب شد

خرم آباد- «آیت الله سید احمد میرعمادی» رئیس شورای سیاست گذاری و راهبری بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله احمد جنتی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور حکمی، آیت الله سید احمد میرعمادی نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد را به عنوان رئیس شورای سیاست گذاری و راهبری بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران منصوب کرد.

در این حکم آمده است:

با سلام و تحیت،  نظر به ضرورت و اهمیت خاص بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در مقطع حساس و سرنوشت ساز کنونی با تبیین مستدل، باور پذیر و منطقی کارآمدی نظام دینی- دستاوردهای بی بدیل نظام مقدس اسلامی برآمده از نهضت الهی احیاگر اسلام ناب محمدی(ص) حضرت امام خمینی(ره) که مستلزم برنامه ریزی جامع، فراگیر و بهره حداکثری از تمامی ظرفیت ها و هم افزایی نهادها و ارگان ها، شخصیت های حوزوی، دانشگاهی و تشکل های مردمی است.

لذا با عنایت به رسالت خطیر حضرت عالی در جایگاه رفیع نمایندگی ولی فقیه در استان و امامت جمعه، لطفا شورایی با عنوان «شورای سیاست گذاری و راهبری بزرگداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی» در استان به ریاست شخص آن جناب و عضویت استاندار محترم، مدیران محترم دیگر ارگان ها و نهادهای عضو شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تشکیل و تدابیر لازم مرتبط با موضوع از طریق بومی سازی اهداف، راهبردها و خط مشی های شورا و ستاد مرکزی را مبذول فرمایید.

کد مطلب 4305285

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها