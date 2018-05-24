گلزار شهدای سوم خرداد قم غبارروبی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، مراسم گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر همزمان با سوم خرداد با حضور آیت الله سعیدی امام جمعه قم، سید مهدی صادقی استاندار قم، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم، فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع)، مسئولان استان، اقشار مختلف مردم، خانواده شهدا، خادمان شهدا، بسیجیان ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی برگزار شد.

مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان قم در ابتدای این مراسم ضمن گرامی داشت سالروز فتح خرمشهر گفت: با وجود تمام امکانات وادوات جنگی که ابرقدرتهادر اختیار بعثی ها قرار دادند اما پیروزی برای رزمندگان جبهه اسلام با حضور نیروهای مخلصی بود که تنها با خدا معامله کرده بودند.

سردار سید جواد هاشمی افزود: خرمشهر با آن‌همه تجهیزات و نیروهای دشمن وتسلیحات در جبهه‌ای نابرابر از نظر امکانات و نیرو با معجزه الهی و به خواست خداوند به پیروزی رسید. فتح خرمشهر، در طول این هشت سال فتح عظیمی برای جبهه اسلام بود.

وی اضافه کرد: امروز وظیفه ما رهروی از راه شهدا و ادامه دادن مسیر شهدا و پاسداری از خون‌های پاک دلیرمردان این سرزمین است، حرکت در مسیر شهدا، حرکت در مسیر عزت، اقتدار و استقلال میهن اسلامی است.

شکست دشمنان بعثی با ایمان و ایثار رزمندگان بدست آمد

سردار غلامرضا احمدی، فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) نیز در این مراسم ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای سوم خرداد، ایمان و روحیه ایثار رزمندگان و عنایت خداوند متعال را موجب فتح خرمشهر دانست .

وی به خاطره‌ای از سردار صفوی از سفر ایشان به روسیه اشاره کرد و گفت: در این سفر سردار صفوی از احترام ژنرال روس به نظامیان ایران می‌گوید و علت آنرا پیروزی در خرمشهر اشاره می‌کند و از خاطره ژنرال روس می‌گوید که وقتی ۱۸ نفر از نیروهای ارشد نظامی کشورهای مختلف در هنگام حصر خرمشهر در این شهر حضور یافتند و از امکانات تدافعی بعثی‌ها جویا می‌شوند و گزارش را در اختیار صدام گذاشتند و این گزارش جامع باعث می‌شود تا صدام ادعاهای واهی خود در خصوص قدرت نظامی‌های بعثی و وعده سخنرانی در تهران و کلید بصره را مطرح کند.

سردار احمدی اشاره کرد: همین نیروی نظامی اذعان می‌دارد که هنوز به کشورمان بازنگشته بودیم که خبر شکست نیروهای بعثی در خرمشهر را شنیدیم، ما چیزی در شما ایرانی‌ها دیدیم که در هیچکس ندیده بودیم.

وی تأکید کرد: شکست دشمنان بعثی با ایمان و ایثار رزمندگان بدست آمد، این پیروزی معجزه الهی بود که در پی مقاومت جبهه حق در برابر کفر محقق شد.

در پایان این مراسم مردم و مسئولان با حضور در کنار مزار شهدای سوم خرداد ضمن گرامی داشت یاد و خاطره این شهدا، مزار مطهر ایشان را گلباران کردند و به مقام شامخ شهدا ادای احترام نمودند.