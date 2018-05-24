ترامپ دیدار با رهبر کره شمالی را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا با ارسال نامه‌ای به «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، اظهار داشت که از برگزاری نشست بین سران دو کشور منصرف شده است.

ترامپ با اشاره به دیدار از پیش تعیین شده با کیم جونگ اون گفت: من احساس می کنم که خوب نیست این دیدار برگزار شود. این دیدار به نفع هر دو کشور، اما به ضرر جهان است.

وی افزود: من بسیار مشتاق بودم که در سنگاپور با شما دیدار داشته باشم. اما متأسفانه، به دلیل خشم شدید و خصومت آشکاری که در بیانیه‌های اخیر شما دیده می شود، احساس کردم که مناسب نیست این ملاقات، برگزار شود. این نامه به معنی لغو این دیدار است.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه این نامه نوشت: جهان یک فرصت عالی برای برقراری صلح پایدار را از دست داد. کره شمالی ها در مورد زرادخانه ها و تجهیزات هسته ای خود صحبت می کند اما تسلیحات آمریکایی ما آنقدر گسترده و قدرتمند هستند که من از خدا می خواهم که آنها هرگز مورد استفاده قرار نگیرد.

گفتنی است که پیش از این قرار بود دیدار ترامپ و کیم جونگ اون روز ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد) در سنگاپور برگزار شود.

لغو این دیدار در حالی است که ساعاتی قبل کره شمالی در حضور خبرنگاران خارجی و انجام چندین انفجار و ظرف چندین ساعت، سایت آزمایش اتمی «پیونگ ری» را تخریب کرده بود.