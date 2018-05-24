هر دو شاخص نفت بیش از ۱ دلار سقوط کردند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز پنجشنبه، درحالیکه گمانهزنیها در مورد احتمال اینکه اوپک، با نگرانیهای به وجود آمده در مورد تولید ونزوئلا و ایران، توافق کاهش تولید خود را کنار بگذارد، قیمتهای نفت بزرگترین سقوط یکروزه خود در ۲ هفته اخیر را ثبت کردند.
پیشخرید نفت، تحت بنچمارک برنت، تا ساعت ۱۹:۲۰ به وقت تهران، در هر بشکه ۱.۰۲ دلار ارزان شد و به ۷۸.۷۸ دلار رسید. این بزرگترین سقوط یکروزه شاخص برنت از ۸ می تا کنون است.
قیمت پیشخرید نفت خام نیمهسنگین تگزاسِ غربِ آمریکا، دابلیوتیآی، ۱.۰۸ دلار در هر بشکه سقوط کرد و به ۷۰.۷۶ دلار رسید.
استراتژیست کامرز بانک، کارستن فریستچ، گفت: بحثها در مورد احتمال افزایش تولید اوپک پس از اجلاس ماه جون، فعلا باعث شده است تا قیمتهای نفت ترمز کنند، بنابراین ۸۰ دلار، سطحی است که عبور از آن بسیار سخت خواهد بود.
«اگر قیمتها از این سطح فراتر بروند، این باعث میشود احتمال این که اوپک اقدامی بکند، بیشتر و قویتر شود؛ ضمن اینکه قبل از دیدار اوپک، غلبه بر این سطح از قیمت بسیار سخت خواهد بود.
منابعی از اوپک و صنعت نفت به رویترز خبر دادند که امکان این وجود دارد که سازمان کشورهای صادرکننده سوخت، در اجلاس ماه می خود تصمیم بگیرد، برای جبران افت تولید ایران و ونزوئلا و در پاسخ به نگرانیهای واشنگتن در مورد تداوم بالا رفتن قیمتها، تصمیم بگیرد تولید خود را افزایش دهد.
تولید ونزوئلا به علت بحران اقتصادی شدید، افت کرده است، درحالیکه تولید نفت ایران هم به واسطه تحریمهای آمریکا، تهدید میشود.
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