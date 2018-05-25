به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان هواپیمایی کشوری، علی عابدزاده در مراسم بزرگداشت حماسه سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر در دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری با بیان اینکه که خرمشهر نماد مقاومت، ایثار و پیروزی است افزود: با آزادسازی خرمشهر تمام نقشه های ابرقدرت ها نقش بر آب شد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: حدود ۴۰ سال است که صنعت حمل و نقل هوایی با تحریم مواجه و بیش از سایر صنایع محروم شده است اما کشور ما با تکیه بر نبوغ، تلاش و ایثار توانست از پس تحریم ها برآید به گونه ای که امروز امریکایی ها اقرار می کنند ایران علی رغم تمام فشارها این صنعت را سرپا نگه داشته اند.

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه وظیفه ما خیلی سنگین است و باید رسالت خود را مثل گذشته ادامه دهیم، تصریح کرد: امروز از همه زمان ها آماده تر هستیم، توان دانش و تخصص ما از گذشته بیشتر شده است بنابراین مردم از ما توقع دارند و باید به نیازهای مردم لبیک بگوییم و با همدلی، همفکری و وحدت کلمه این مسیر سخت را طی کنیم.