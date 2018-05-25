تردد خودروهای سنگین در استان مرکزی بالاتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی، مجید بردبار اظهار داشت: به طور متوسط طی نیمه دوم ماه گذشته درصد تردد خودروهای سنگین در محورهای استان مرکزی ۲۷درصد بوده، در حالی که میانگین تردد خودروهای سنگین در کشور طی همین مدت ۱۵درصد گزارش شده است.

وی با بیان اینکه به طور متوسط در استان آمار تردد ماشین آلات سنگین ۲۳ تا ۲۷ درصد و متوسط کشوری ۱۳ تا ۱۴ درصد است، افزود: در فروردین ماه سال جاری نیز تردد ماشین های سنگین در استان ۱۷ درصد گزارش شد که بالاتر از میانگین کشور بود.

رئیس مرکز مدیریت راه های استان مرکزی ادامه داد: در فروردین ماه امسال ۱۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تردد در محورهای استان انجام شد در حالی که سال گذشته ۱۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تردد داشتیم.

بردبار با اشاره به افزایش نظارت دوربین های تصویری در محورهای استان مرکزی گفت: سال قبل در استان ۲۲ دوربین نظارت تصویری داشتیم و امسال نیز دو دوربین دیگر در محور اراک- بروجرد( رباط میل) و محور اراک- فرمهین نصب شده است.

رئیس مرکز مدیریت راه های استان مرکزی اضافه کرد: طی سال گذشته ۱۸۹ میلیون و ۴۶۷ هزار خودروی سنگین و سبک در محورهای استان مرکزی تردد داشته اند.