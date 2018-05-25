هدف تحریمهای جدید آمریکا فشار به مقاومت و حامیان آن است

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنرانی دبیر کل حزب الله در هجدهمین سالگرد عید مقاومت و آزادسازی جنوب لبنان از دست رژیم صهیونیستی شروع شد.

مراسم روز قدس به صورت گسترده برگزار شود

نصرالله ضمن تبریک عید مقاومت بر برگزاری مراسم روز قدس به صورت گسترده متعاقب تصمیم ترامپ تأکید کرد.

وی افزود: امیدواریم که همه مردم جهان و همه انسان های مؤمن امسال به روز قدس توجه و اهتمام ویژه ای داشته باشند.

دبیر کل حزب الله لبنان عنوان کرد: سالروز آزادسازی، برای درس آموزی، عبرت گرفتن و ساختن آینده از این درس ها بسیار مهم است و عید مقاومت و آزادسازی مأموریتی انسانی، ملی و جهادی در لبنان و جهان است.

سید حسن نصرالله اظهار داشت: باید در عید مقاومت و آزادسازی یاد همه شهدا، اسرا و همه گروه های مقاومت سوریه و جمهوری اسلامی ایران را گرامی بداریم.

وی با بیان اینکه امکانات مقاومت از سال ۱۹۸۲ تا سال ۲۰۰۰ چه از لحاظ تعداد نیرو و چه از لحاظ تجهیزات بسیار اندک بود، تصریح کرد: پیروزی دارای ابعاد الهی، انسانی و اخلاقی است و مقاومت در نبردهای بزرگ ثابت قدم و استوار بوده است و این پیروزی را خداوند برای یاران مقاومت به خاطر فداکاری هایشان عطا کرد.

دشمن اعتماد به نفس خود را از دست داده است

دبیر کل حزب الله گفت: شهروندان، ملت و نیروهای مقاومت ما ثابت کردند که لایق پیروزی هستند و تجربه پیروزی نشان داد که دشمن اعتماد به نفس خود را از دست داده است.

سید حسن نصرالله افزود، هنگامی که دشمن صهیونیستی مقاومت لبنانی ‌ها را دید، ترجیح داد بدون قید و شرط از جنوب لبنان عقب ‌نشینی کند.

وی در مورد تحریم های آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس علیه مقاومت لبنان و فلسطین گفت: برخی از این تحریم ها جدید نیست و تاثیری نخواهد داشت و این مردم هستند که از تحریم های جدید آمریکا آسیب می بینند.

دبیر کل حزب الله تاکید کرد که دولت لبنان در برابر همه شهروندانی که تحریم های جدید آمریکا آنها را تحت تاثیر قرار داده، مسئول است.

هدف تحریم های جدید آمریکا فشار به مقاومت و حامیان آن است

سید مقاومت افزود: از اهداف تحریم های جدید آمریکا اعمال فشار مستقیم به مقاومت و اعمال فشار به دوستان و متحدان آن و قطع منابع مالی مقاومت در لبنان است و در همین راستا فشارهای پی در پی به ایران به عنوان حامی اصلی مقاومت در لبنان و منطقه وارد می شود.

فشار بر ایران برای توقف کمکهای این کشور به مقاومت است

وی با تاکید بر اینکه اعمال فشار بر ایران در راستای توقف کمک های این کشور به مقاومت و همه طرف های حامی آن و جنبش های مقاومت و خانواده های شهدا و جانبازان صورت می گیرد، افزود: زمانی که دشمن صهیونیستی را شکست می دهیم و در مقابل طرح های آمریکا مقاومت می کنیم، طبیعی است که دشمن ما را برای خود تهدید بداند.

آمریکا متحدان خود را به عنوان مزدور می بیند

دبیر کل حزب الله تاکید کرد: آنها بارها تجربه کرده اند که قتل و کشتار و آواره کردن نخواهد توانست خللی در عزم و اراده ما ایجاد کند و آمریکا متحدان خود را به عنوان مزدور می بیند.

وی ادامه داد: در بدترین حالت اگر این تحریم ها مانع از رسیدن حمایت های مالی به مقاومت شود، این موضوع نیز تاثیری نخواهد داشت چرا که ما مزدور نیستیم؛ بلکه موضوع مقاومت برای ما حائز اهمیت است.

سید حسن نصرالله گفت: ایستادگی در برابر توطئه‌ های آمریکا در سال ۲۰۰۶ و شکست ارتشی که شکست نمی خورد و مجبور کردن آن به ترک خاک لبنان، طبیعی است که دشمن را وادار به تهدید می کند و دشمن به خاطر منافع خود ما را تهدید می کند.

وی افزود: زمانی که محبوبیت و مقبولیت مقاومت را می بینند، نمی توانند به ما خسارت وارد کنند بلکه در نبردهایشان بازنده خواهند بود.

هیچ رابطه ای میان حزب الله و جبهه پولیساریو وجود ندارد

وی در مورد متهم کردن حزب الله به ارتباط با جبهه پولیساریو توسط مغرب گفت: وزیر امور خارجه مغرب به تهران رفت و پرونده ای در مورد پولیساریو در اختیار وزیر خارجه ایران قرار داد، ولی در واقعیت حتی یک دلیل در مورد وجود رابطه میان حزب الله و پولیساریو ارائه نکرد.

نصرالله تاکید کرد که هیچ رابطه ای میان حزب الله و جبهه پولیساریو وجود ندارد.

دبیر کل حزب الله با اشاره تحولات اخیر سوریه گفت: به رهبران و ملت سوریه آزادسازی کامل دمشق و حومه آن را تبریک می گوییم.

سید حسن نصرالله در مورد تشکیل دولت لبنان گفت: ما نیز همانند همه گروه ها و احزاب و در راستای منافع کشور خواهان تشکیل هر چه سریعتر دولت هستیم. البته سخن از تحریمها و قرار دادن حزب الله در لیست گروه های تروریستی باعث پیچیده تر شدن روند تشکیل دولت می شود که این نشان دهنده نادرست بودن تحریم است؛ البته ما مطمئن هستیم و به خدا و ملتمان متکی هستیم.

انتظار تشکیل دولتی قدرتمند در لبنان داریم

وی اظهار داشت: ما انتظار داریم دولتی قدرتمند، تاثیرگذار و جدی تشکیل شود و به همه موضوعات اهتمام داشته باشد و همه احزاب سیاسی در آن نقش داشته باشند.

دبیر کل حزب الله با بیان اینکه ما بر تشکیل وزارت برنامه ریزی تاکید می کنیم تا صرفا دچار روزمرگی نشویم، افزود: ما خواهان مبارزه با فساد، مقابله با هدر رفتن اموال دولتی هستیم و حزب الله در این راه مصمم است.

سید حسن نصرالله تصریح کرد: ما می خواهیم حضور فعال و تاثیرگذار در دولت داشته باشیم و بعد از اینکه مسئولیت ها تقسیم شد با جنبش امل در این مورد توافق خواهیم کرد و در این زمینه هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت.

وی تاکید کرد که رهبران حزب الله پرونده مبارزه با فساد تشکیل داده و مسئولی را که مستقیما زیر نظر دبیر کل کار می کند، انتحاب کرده اند و باید عزم ملی و همه جانبه برای مبارزه با فساد ایجاد شود و این مبارزه نباید صرفا مواجهه حزبی یا مذهبی باشد.

وی ادامه داد: اصرار حزب الله بر تسریع در تشکیل دولت به خاطر منافع لبنان بوده و هر آن چه غیر از این گفته شود، صحت ندارد.

سید حسن نصرالله افزود: ممکن است با احزاب و گروه هایی اختلاف تاکتیکی داشته باشیم ولی مانعی برای همکاری با آنها و همکاری در زمینه مبارزه با فساد وجود ندارد.

شرایط فعلی فساد ادامه پیدا کند، لبنان به سمت فروپاشی پیش می رود

دبیر کل حزب الله عنوان کرد: در میان نمایندگان مجلس ما حسن فضال الله از فراکسیون وفاداری به مقاومت ( الوفاء للمقاومة) را برای پیگیری پرونده مبارزه با فساد انتخاب کردیم؛ چرا که شرایط فعلی فساد ادامه پیدا کند، لبنان به سمت فروپاشی پیش می رود.

وی با تاکید بر اینکه نبرد ما در مبارزه با فساد نبردی جدی و بزرگ است و این نبرد پیروزی سال ۲۰۰۰ را تکمیل می کند.