اولین سوئیچ پیشرفته مخابراتی در دابودشت آمل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلطانی رئیس اداره مخابرات آمل شامگاه جمعه در آئین افتتاح پروژه توسعه مخابرات روستایی در بخش دابودشت آمل از نصب اولین سوئیچ پیشرفته مخابراتی در بخش دابودشت بااعتباری بالغ‌بر چهار میلیارد ریال خبر داد و افزود: این سوئیچ با پیش‌شماره‌ای جداگانه به‌تنهایی یک مرکز مخابراتی است و به مرکز مخابرات دیگری وصل نیست.

رئیس اداره مخابرات شهرستان آمل بابیان اینکه این سوئیچ قابلیت ارائه ۷۰۰ خط تلفن را دارد، افزود: در حال حاضر در این روستا ۲۱۰ خط تلفن ارائه شد و مشترکین این مرکز می‌توانند اینترنت با سرعت ۵۰ مگابایت را دریافت کنند.

سلطانی با اشاره به اینکه در سال ۹۶ تقریباً ۱۰ سایت تلفن همراه در شهرستان آمل بااعتباری بالغ‌بر ۹۰ میلیارد ریال نصب شد، افزود: سال گذشته به همت نماینده مردم آمل در طول محور کوهستانی هراز ۲۰ سایت تلفن همراه نصب شد که ۱۰۰ درصد این محور را پوشش می‌دهد تا رانندگان در مواقع ضروری بتوانند از خدمات تلفن همراه استفاده کنند.

وی بابیان اینکه در سال جاری برای توسعه و افزایش آنتن دهی تلفن همراه چند سایت نصب می‌شود، افزود: اعتبارات این طرح با تلاش نماینده مردم آمل جذب می‌شود.