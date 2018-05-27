ضرورت مطالعات آینده پژوهی درباره فضای مجازی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینعلی رحمتی استاد فلسفه اخلاق در یادداشتی در مورد ضرورت آینده پژوهی در مورد فضای مجازی گفت: «آینده پژوهان افرادی هستند که مقدار قابل توجهی از وقت خود را، چه با حقوق چه بی حقوق، صرف نظریه پردازی درباره آینده جامعه می کنند. و هرچند ریشخند کردن آنها به خاطر پیش بینی های علنا ماورایی و به ظاهر احمقانه شان می تواند سرگرم کننده باشد، اما باید آینده پژوهان را جدی بگیریم؛ زیرا درکانون جنبش آینده پژوهی پول، نفوذ، قدرت سیاسی، و دسترسی به الگوریتم هایی نهفته است که به طور روزافزون بر زندگی حرفه ای، سیاسی و خصوصی ما حکمرانی می کنند.» (اونیل، ۱۳۹۶: ۳۷).

وی افزود: بیش از دو دهه است که زندگی ما ایرانیان شاهد حضور روزافزون میهمان خوانده / ناخوانده ای به نام فضای مجازی شده که با بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) و بر بستر اینترنت در کشورمان جا خوش کرده است. کاربران ایرانی که ابتدا بیشتر در قالب تولید و توزیع محتوا در سایت ها و سپس وبلاگ ها و بعدتر با عضویت در نسخه های ساده شبکه های اجتماعی (از قبیل یاهو مسنجر) به تعداد محدود با فاوا سروکار داشتند به مرور زمان و با افزایش امکانات این فضا،‌ بر حضور خود افزودند به گونه ای که امروزه میلیونها ایرانی هرکدام به گونه ای از امکانات و فرصت هایی که فاوا برایشان تدارک دیده استفاده می کنند.

این محقق و استاد دانشگاه گفت: به موازات افزایش ژرفا و پنهای این حضور، دغدغه های مربوط به تاثیرات درست و نادرست اخلاقی این فضا نیز در بین نهادهای رسمی و حتی خود کاربران افزایش یافته است. البته توجه جدی نهادهای علمی و پژوهشی کشورمان به عرصه اخلاق فناوری اطلاعات و ارتباطات (اخفا)‌ متاسفانه با تاخیری چند ساله اتفاق افتاد و مشاهده خروجی مکتوب و غیرمکتوب این مراکز نشان دهنده آن است که در این زمینه هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله ای فراوان وجود دارد. به رغم تاثیرگذاری فضای مجازی بر شکل گیری فضائل و رذائل اخلاقی، میزان استقبال از این فضا در کشورمان در طی سال های گذشته نشان گر آن است که شهروندان برای حضور در آن منتظر تحقیقات اخلاق پژوهان در این زمینه نمی مانند.

رحمتی تصریح کرد: از آنجا که بررسی روند رو به رشد حضور ایرانیان در فضای مجازی طی دو دهه گذشته نشان می دهد به احتمال قریب به یقین، در طی سال های آینده میزان حضور فاوا، و طبیعتا پیامدهای اخلاقی اش، در کشورمان افزایش چشمگیرتری خواهد داشت، همه افراد و نهادهایی که نسبت به سلامت اخلاقی شهروندان کشورمان دغدغه و مسئولیت دارند از هم اکنون بایستی آینده پژوهی درباب این موضوع را مورد بررسی و تامل جدی و در دستور کار خود قرار دهند. چرا که فاوا توقف نمی کند، اجازه نمی گیرد، منتظر نمی ماند، ممانعت پذیر نیست، و در هر صورت تاثیرات اخلاقی مثبت و منفی خود را تداوم خواهد بخشید.