به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی صبح شنبه در جلسه بررسی آخرین وضعیت جذب اعتبارات تملک دارایی لرستان با اشاره به اینکه جذب اعتبارات تملک دارایی در استان با مشکلی روبه رو نیست و روند در حال انجام است، اظهار داشت: اما مسئله این است که اعتبارات متناسب با پروژه ها جذب شوند.

وی با بیان اینکه این امر که هنوز برخی دستگاه ها اعتبارات خود را به صورت کامل جذب نکرده اند به معنی این نیست که نمی توانند جذب کنند یا این پول ها جذب نشده باقی می ماند، تصریح کرد: جذب اعتبارات باقی مانده فرآیند طولانی نیاز ندارد و می توانیم در مدت کوتاهی همه اعتبار باقی مانده را جذب کنیم.

استاندار لرستان یادآور شد: اما بحث بر این است که این اعتبارات در جای خود جذب شوند، به هر روی اگر دستگاهی نیز نتوانست مبلغ اندک باقی مانده خود را جذب کند ما همه مبالغ را سرجمع کرده و یک جا آن ها را صرف پروژه های کلیدی استان می کنیم تا به نتیجه برسند.

خادمی با اشاره به اینکه همین حالا هم بیش از ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران داریم، افزود: اگر اعتبارات تملک دارایی توسط دستگاه ها جذب نشود و یا نیاز به آن ها نداشته باشند، ما این اعتبارات را جمع کرده و به پیمانکاران می دهیم.

وی با بیان اینکه بخشی از اعتبارات نیز در قالب کمک های فنی اعتباری بوده که دستگاه ها با عنوان سود یارانه تسهیلات برای کسانی که قرار است کار تولیدی کنند، این اعتبارات را جذب می کنند، تصریح کرد: در این بخش ۷۰ تا ۸۰ میلیارد تومان اعتبار وجود دارد که دستگاه هایی از جمله صنعت، معدن و تجارت آن ها را جذب می کنند.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه اگر دستگاه های اجرایی نمی توانند اعتبارات خود را که در قالب اسناد است جذب کنند، پیشنهاد بدهند تا ما این اعتبارات را روی پروژه های اصلی استان هزینه کنیم، افزود: این جلسه را نیز برای این برگزار کردیم تا تلنگری نسبت به مدیران دستگاه های اجرایی باشد و هرکسی اسناد اعتباری را در جای خود هزینه کند، اگرنه ما این اعتبارات را روی پروژه های کلیدی و اساسی استان هزینه خواهیم کرد.

خادمی با اشاره به اینکه امسال دولت تلاش دارد تا کمتر اعتبارات را از طریق اسناد و اوراق بدهد، اظهار داشت: دولت امسال تلاش می کند تا اوراق را در سطح ملی به فروش برساند و سپس پول آن را به استان ها بدهد.