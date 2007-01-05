سالها قانون به فراموشی سپرده شده بود

به گزارش خبرنگار مهر ،ملیحه سعیدی نوازنده قانون مجموعه ای از تحقیقات خود را درباره این ساز در هفتمین نشست از سلسله برنامه های آسیب شناسی موسیقی ایران در خانه هنرمندان ارائه کرد.

ملیحه سعیدی در ابتدا به تاریخچه پیدایش ساز قانون اشاره کرد و گفت:قانون برای نخستین بار بر آثارباستانی مصر مربوط به قرن ها پیش نقش سازی دیده شده که بی شباهت به قانون امروزی نبوده است همچنین در کتاب موسیقی الکبیر، فارابی بیان داشته که این نقش تصویر سازی است به نام سنج مصری که آهنی می نماید روی آن سیم هایی به چشم می خورد که بیانگر این نکته است که این ساز به صورت تنها یا سلو نواخته می شد.

این نوازنده قانون خاطر نشان کرد: از زمان فارابی به بعد، موسیقی در ایران به صورت علمی درآمد به همین جهت کتاب ها و رساله های فارابی ، صفی الدین و دیگر موسیقیدان های بزرگ ایرانی حکایت از نفوذ فرهنگ وزبان عربی درایران دارد بنابراین موسیقی ما بی تاثیرازموسیقی همسایگان ایرانی نبوده است.

ملیحه سعیدی نوازنده قانون در نشست کنسرت پژوهی در خانه هنرمندان

ملیحه سعیدی در توضیح ماهیت سازقانون،به نفوذ موسیقی عرب اشاره کرد وگفت:قانون سازی است که بر اثر نفوذ موسیقی عرب با تکنیک وفرم عربی اجرا می شده ،در حالی که اصلیت این سازایرانی است اما سالهای سال به فراموشی سپرده شده بود و متاسفانه اغلب اساتید موسیقی ایران این ساز را مورد توجه قرار نمی دادند.

ملیحه سعیدی نوازنده قانون درادامه به نقل قولی ازروح الله خالقی اشاره کرد و گفت: استاد خالقی معتقد است که ساز قانون به مردی عرب به نام رحیم قانونی برمی گردد که این ساز را با خود به ایران آورده و بعد از آن جلال قانونی راه پدررا ادامه داده است و پس از آن مهدی مفتاح به سبک ها و تکنیک های نوازندگی این ساز تسلط یافته است.

این نوازنده قانون در پایان به شیوه نواختن قانون توسط خودش اشاره کردو گفت: ساز اول من ویلون بوده اما به دلیل ویژگی هایی که قانون داشت آن را به عنوان ساز تخصصی ام انتخاب کردم .

لازم به ذکر است پس از پایان صحبت های ملیحه سعیدی برخی از قطعات که ساخته این نوازنده بود با ساز قانون اجرا شد که مورد استقبال حاضرین قرار گرفت.