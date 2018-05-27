به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش شایعاتی در خصوص انتقال تیم دسته اولی بادران از تهران به کرمانشاه به گوش می رسید که این خبر کاملا تکذیب شد.

فریدون قربانیان رییس هیات مدیره این باشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر با رد این شایعه گفت: هیچ تصمیمی برای انتقال این تیم از تهران به شهرهای دیگر گرفته نشده و این بحث از اساس صحت ندارد. احتمالا در ایام کم خبری فوتبال این شایعه در کنار دیگر شایعات ساخته شده است.

رییس هیات مدیره بادران بیان داشت: فعلا همه مجموعه در حال استراحت هستند و از آنجایی که برنامه‌ای هم برای تغییر و تحول کادر فنی و مدیریتی وجود ندارد کار تیم از چند هفته دیگر در کمال آرامش آغاز می‌شود.

تیم فوتبال بادران تهران در رقابتهای لیگ دسته اول کشور حضور داشت و در حالی که تا هفته‌های آخر در کورس صدر جدول قرار داشت اما در نهایت از راهیابی به رقابتهای لیگ برتر باز ماند.