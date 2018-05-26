دانشجو در دو رشته جدید از مهرماه پذیرش می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی دهقان صبح شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رسالت رسانه‌ها خطیر و جهادگونه است چرا که در مباحث گسترده‌ای فعالیت می‌کنند و این رسالت باید به نحو احسن انجام شود.

وی افزود: به فرموده امام راحل (ره) باید دانشگاه مبدأ تمام تحولات باشد و ما در این زمینه تمام توان خود را به کار می‌بریم تا بتوانیم این فرمایش امام (ره) را عملیاتی کنیم.

وی بیان کرد: دانشگاه‌های سه استان کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان از طرف وزارت علوم جزو منطقه هشت کشور هستند، در بسیاری از زمینه‌ها مسئولیت منطقه به عهده دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان بوده و دبیر هماهنگ‌کننده روابط‌ عمومی دانشگاه‌های منطقه هشت از دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان است.

رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان عنوان کرد: در حال حاضر نزدیک به هشت هزار و ۵۰۰ نفر دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند که از این تعداد پنج هزار نفر دانشجوی مقطع کارشناسی روزانه، هزار و ۷۰۰ نفر در مقطع کارشناسی شبانه، هزار و ۷۰۰ نفر در مقطع کارشناسی ارشد و نزدیک به ۱۵۰ نفر نیز در مقطع دکترا تحصیل می کنند.

دهقان با بیان اینکه ۳۸ رشته و نزدیک به ۱۳۰ گرایش رشته در دانشگاه ولی عصر رفسنجان وجود دارد، خبر داد: با مجوزهایی که از وزارت علوم اخذ کردیم، از مهر ماه امسال در مقطع کارشناسی ارشد در رشته های نانوتکنولوژی و مدیریت صنعتی دانشجو می پذیریم.

وی ابراز کرد: دو رشته ایرانشناسی و زبانهای کهن نیز برای دانشکده ایرانشناسی موافقت اصولی آنها اخذ شده ضمن اینکه به دنبال مجوز دو رشته جدید متالوژی و دامپزشکی در دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان هستیم.

وی توضیح داد: برای ارتباط بیشتر با صنعت راه اندازی رشته متالوژی را در نظر داریم همچنین با توجه به وجود هشت هزار راس اسب در شهرستان رفسنجان و اینکه این شهرستان بزرگترین تولید کننده مرغ استان به شمار می رود و دامهای مختلف دیگری در این شهرستان وجود دارند تصمیم به راه اندازی رشته دامپزشکی گرفتیم.

رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در ادامه با اشاره به برگزاری همایش روابط آموزشی ایران و افغانستان در این دانشگاه اشاره و تصریح کرد: با توجه به مذاکراتی که با وزیر تحصیلات عالیه افغانستان در طی سفر به رفسنجان و حضور در این دانشگاه داشتیم که تفاهمنامه ای نیز در این خصوص در حال تدوین است. مقرر شد تعدادی دانشجو از بانک جهانی در دانشگاه پذیرش کنیم که هزینه ها را بانک جهانی پرداخت و تعداد ۲۰ دانشجوی افغانستانی در این دانشگاه تحصیل کنند.

دهقان افزود: بر طبق این تفاهمنامه مقرر شد از تعدادی از دانشجویان بورسیه ای که از موسسات آلمان NGO ها و موسسات خصوصی خارجی بورسیه می شوند سهمیه ای به دانشگاه ولی عصر تعلق بگیرد.

وی ادامه داد: همچنین مقرر شد تعدادی سهمیه بورسیه که وزارت علوم به دانشگاههای افغانستانی می دهد به دانشگاه ولی عصر اختصاص یابد و حدود ۱۰ نفر نیز از این دانشگاه به دانشگاههای افغانستان بورسیه شوند.

به گفته وی در مجموع حدود ۷۰ دانشجوی افغانستانی که عمدتاً در مقطع کارشناسی ارشد هستند به دانشگاه ولی عصر(عج) اختصاص پیدا خواهد کرد.

رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان به توافقات دیگر در این همایش اشاره و بیان کرد: معادن زیادی در افغانستان وجود دارد که نیاز است کارشناسان ایرانی به این کشور بروند، بنابراین مقرر شد کارشناسانی برای آموزش دادن به این کشور بروند.

دهقان فراهم شدن فرصت مطالعاتی برای اساتید دانشگاه‌های دو کشور را از دیگر توافقات این همایش برشمرد و اظهار کرد: با توجه به اینکه کتابخانه‌های خطی که در دانشگاه کابل وجود دارد، طرف مقابل متقبل شد به مدت یک ماه هزینه‌های اساتید ما را برای تحقیقات انجام بپردازند و ما هم فرصت مطالعاتی در اختیار دانشگاه طرف مقابل بگذاریم.

وی همچنین اعلام کرد: مقرر شد، سوم اردیبهشت روز علم ایران و افغانستان نامگذاری شود و مسئولان کشور افغانستان هم پذیرفتند و هر سال در سوم اردیبهشت این همایش یک سال در دانشگاه ولی عصر(عج) و یک سال در کشور افغانستان برگزار شود.

رئیس دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان در ادامه به اجرای پروژه عمرانی در دانشگاه اشاره و ابراز کرد: دو دانشکده «ریاضی» و «اقتصاد و مدیریت» با مساحت ۱۵ هزار مترمربع در حال ساخت است که امیدواریم تا پایان تابستان امسال به بهره برداری برسند که در دانشکده ریاضی آزمایشگاههای مفصلی پیش بینی شده است.