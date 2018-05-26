حمایت از کالای ایرانی فرهنگ سازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدمهدی قریشی در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان با اشاره به ضرورت ایجاد کمیته های تخصصی در زمینه های مختلف حمایت از کالای ایرانی گفت: احصاء وظیفه دستگاهها و ارگان های مختلف در زمینه حمایت از کالای ایرانی و استفاده از ظرفیت های علمی اساتید دانشگاهی در این زمینه می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.

وی با بیان اینکه باید در کنار حمایت از کالای ملی و ایرانی از کالاهای تولید استان نیز حمایت جدی صورت گیرد افزود: مردم نیز با خرید کالاهای ایرانی به حمایت از تولید داخل کمک کنند.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی همچنین در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی بر اجرای پرشکوه مراسمات سالگرد رحلت امام خمینی (ره) در استان تاکید کرد.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی نیز در این جلسه با اشاره به اهمیت ارائه راهکارهای فرهنگی حمایت از کالای ایرانی گفت: شناخت وظیفه فرهنگی دستگاههای مختلف در زمینه فرهنگ سازی مصرف کالای ایرانی و ایجاد هم افزایی در این زمینه می تواند کارگشا باشد.

مجرد افزود: ذائقه سازی کالاهای خارجی توسط رسانه های وابسته عامل مهم مصرف این کالاها است و اگر ما عناصر فرهنگ را در تبیین ضرورت استفاده از کالای ایرانی مطرح کنیم موجب رونق بازار های داخلی خواهد شد.

وی ادامه داد: دستورالعمل رسانه ملی در زمینه مطالبه گری در حوزه دستگاههای اجرایی، معرفی برندها و کارآفرینان موفق و جلب همراهی مردم در این زمینه از جمله دستور العمل های رسانه ملی در این زمینه است.

مدیرکل صدا و سیمای مرکز آذربایجان غربی همچنین در رابطه با چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران گفت: مرور دستاوردهای نظام اسلامی در طول چهل سال گذشته یکی از فعالیتهای رسانه ملی برای جلوگیری از تخریب دستاوردهای انقلاب و نا امید سازی مردم است.

مجرد معرفی چهره های شاخص و ماندگار انقلاب اسلامی، مرور جدی تاریخ انقلاب در حوزه های مختلف و ابهام زدایی در این زمینه، معرفی دستاوردها و رویش های انقلاب در ابعاد مختلف مادی و معنوی و ایجاد نگاهی امیدبخش به آینده انقلاب اسلامی را چهار محور مهم در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران عنوان کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان نیز در این جلسه با اشاره به این که در سال ۹۷ تسهیلات ۹۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت از رونق تولید در استان در نظر گرفته شده است گفت: ۴۸۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اشتغال روستایی و عشایری و شهرهای زیر ده هزار نفر در استان اختصاص یافته است.

ناصر حضرتی افزود: فرهنگ سازی بهترین بستر برای حمایت از تولید داخلی است و باید مردم را وارد میدان تولید کرده و با کار فرهنگی حمایت از کالای ایرانی را محقق کنیم.