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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۹:۰۳

حضور در کاپ کره، چین و ژاپن؛

قطعی‌شدن اردوی تیم ملی دوچرخه‌سواری در مالزی

قطعی‌شدن اردوی تیم ملی دوچرخه‌سواری در مالزی

فدراسیون دوچرخه سواری اردوی ۴۰ روزه مالزی به همراه حضور در هفت کاپ آسیایی و جهانی را جایگزین اردوی رکابزنان پیست در هلند کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از برنامه های برون مرزی و تدارکاتی فدراسیون دوچرخه سواری برای رکابزنان پیست رو، حضور در اردوی هلند بود اما هفته گذشته مدیر تیم های ملی خبر از احتمال لغو این اردو و جایگزینی آن در یکی از کشورهای آسیایی داد. 

سفارت هلند زمان مصاحبه برای دریافت روادید تیم دوچرخه سواری را دو ماه آینده اعلام کرده بود و از آن سو در بازه زمانی قطعی شدن اردو، رقابتهای کمی در سطح اروپا برگزار می شد به همین دلیل فدراسیون تصمیم گرفت تا این اردوی اروپایی را لغو کند. 

به این ترتیب دوچرخه سواران پیست‌رو قرار است اواسط تیرماه به مالزی رفته و یک اردوی ۴۰ روزه را در پیست های مالزی سپری کنند. 

همین طور طبق برنامه ریزی صورت گرفته، حضور در هفت کاپ آسیایی و کاپ جهانی در کشورهای کره جنوبی، چین، ژاپن و مالزی در دستور کار تدارکات این تیم قرار گرفته است. 

هجدهمین دوره بازیهای آسیایی جاکارتا، مردادماه سال جاری در اندونزی برگزار خواهد شد. 

کد مطلب 4306847

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