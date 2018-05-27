همکاری علوم و تحقیقات با دانشگاه لهستانی در زمینه علوم انسانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد علوم و تحقیقات، بر اساس این توافق نامه که براساس برنامه اراسموس پلاس اتحادیه اروپا منقعد شده، مبادله دانشجویان و اعضای هیات علمی میان واحد علوم و تحقیقات و دانشگاه لودز لهستان به هزینه برنامه ارسموس اتحادیه اروپا فراهم شده است.

دانشجویان علاقه مند در رشته‌های زبان و مهارت زبانی، ادبیات و زبانشناسی، علوم انسانی، تاریخ و باستان‌شناسی، فلسفه و الهیات، زیست شناسی و علوم مربوطه، حقوق، بازرگانی و علوم اداری، علوم رفتاری و اجتماعی، اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، بازاریابی و تبلیغات می توانند از تسهیلات این قرداد استفاده کنند.

برنامه اراسموس، برنامه‌ای در راستای مبادله اعضا هیات علمی و دانشجو ویژه کشورهای اتحادیه اروپا است که به سایر کشورهای جهان نیز گسترش یافته است.

اساس کار این برنامه بر پایه روابط دوسویه میان گروهی متشکل از دانشگاه‌های کشورهای اروپایی و غیراروپایی به منظور مبادله اعضا هیات علمی و دانشجو است.

از سال ۲۰۱۳ تحولی در برنامه اراسموس موندوس رخ داد و موجب جایگزین شدن آن با برنامه اراسموس موندوس پلاس شد که در چارچوب آن، هدف برگزارکنندگان، همکاری دو طرفه بین دانشگاه‌های دنیا است.