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۶ خرداد ۱۳۹۷، ۱۹:۱۸

سفر هیأت آمریکائی به کره‌شمالی برای آماده‌سازی دیدار ترامپ و«اون»

سفر هیأت آمریکائی به کره‌شمالی برای آماده‌سازی دیدار ترامپ و«اون»

هیأت آمریکائی برای آماده‌سازی دیدار ترامپ و«اون» به کره‌شمالی سفر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پُست، یک هیأت آمریکائی امروز یکشنبه برای هماهنگی برگزاری دیدار رهبر کره شمالی و رئیس جمهوری این کشور به پیونگ یانگ رفته اند.

بر این اساس، «سونگ کیم» (Sung Kim) سفیر سابق آمریکا در کره جنوبی و عضو هیأت مذاکره کننده با کره شمالی در دور پیشین رایزنی ها با این کشور نیز در میان این افراد قرار دارد.

این در حالیست که پس از چالش در دیدار سران کره شمالی و آمریکا به دلیل تهدیدهای مکرر مقامات واشنگتن، ترامپ شب گذشته دیدار مذکور را در تاریخ پیشین یعنی ۱۲ ماه آتی در سنگاپور مورد تأئید قرار داد.

کد مطلب 4307692

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